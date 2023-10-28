Фінляндія зміцнить паркан на кордоні з Росією

Фінляндія спорудила новий паркан на кордоні з Росією

Мережа загороджень на фінсько-російському кордоні буде щільнішою

Фінляндія покращить паркан на кордоні з Росією після шквалу критики щодо його міцності. Про це заявив керівник проєкту Ісмо Куркі, повідомляє MTV Uutiset.

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Зазначається, що перші 3 км східного прикордонного загородження між двома країнами представили 26 жовтня. Однак проєкт будівництва решти 200 км паркану буде вдосконалено.

«У майбутньому мережа загороджень буде трохи щільнішою. Існує також багато структурних деталей: як мережа буде прикріплена до стовпів, які стовпи для камер будуть використовуватися і де будуть розміщені кабельні траншеї», – пояснив Куркі.

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На загорожі встановлено циліндричний бар'єр із колючим дротом, також через кожні 50 м стоять стовпи для камер.

«Якщо хтось спробує перетнути кордон, спрацює сигналізація. Паркан є достатньо стійким та надійним», – підкреслив керівник проєкту.

Нагадаємо, що цими днями завершено пілотний проєкт будівництва нової огорожі на східному кордоні Фінляндії та Росії.

Раніше стало відомо, що сили оборони Фінляндії укладають секретні угоди із приватними землевласниками, щоб будувати на кордоні з Росією фортифікаційні споруди та проводити військові навчання.

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Також агентство харчової безпеки Фінляндії почало розкидати вакцину від сказу на південно-східному кордоні з Росією.