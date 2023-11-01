ДБР підтвердило обшуки у нардепа Дубінського (фото)
Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів
Державне бюро розслідувань підтвердило проведення обшуків у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.
«За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини, – сказали в ДБР.
За даними слідства, родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.
Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.
Генпрокурор України відкрив кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 ККУ.
Як повідомлялося, сьогодні зранку, 1 листопада правоохоронці проводять низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського.
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