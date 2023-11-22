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Уряд Фінляндії вирішив закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд Фінляндії вирішив закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією
фото з відкритих джерел

Працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі, де шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту

Уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників. Працюватиме лише один пункт пропуску – найбільш важкодоступний. Про це заявив фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо, повідомляє Yle.

Відповідно до рішення фінського уряду, в ніч проти 25 листопада будуть закриті ще три пункти перетину кордону в Куусамо, Салла і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією і Росією.

Працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі, де шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту.

Зазначимо, що цей пункт перетину кордону є найбільш важкодоступним для росіян і працює лише чотири години на добу.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує використовувати свою тактику гібридної війни, щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні. Через неможливість перетнути кордон із Фінляндією в черзі біля КПП «Салла» стоять близько 300 осіб із понад десяти країн.

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Теги: Фінляндія росія кордон

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