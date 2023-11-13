Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативною

Уряд Фінляндії планує заощадити до 31 млн. євро, надавши громадянам дешевше житло і підштовхнувши їх йти на роботу

Понад 56 тис. безробітних і малозабезпечених жителів Фінляндії живуть не по коштах, вважає уряд цієї країни. Це може спричинити зміну закону, пише видання Yle.

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За даними уряду Фінляндії, понад 56 тис. жителів країни, які отримують допомогу із забезпечення прожиткового мінімуму, наразі винаймають квартири, оренда яких перевищує норму витрат на житло.

Уряд пропонує заощадити на житлових витратах одержувачів допомоги (toimeentulotuki). На думку Конституційного Комітету парламенту, ця пропозиція відповідає конституції. Згідно з новим законопроектом, одержувачів допомоги можуть зобов'язати переїхати у дешевше житло, якщо його орендна плата перевищує встановлену норму.

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На думку Конституційного комітету, зону пошуку доступнішого житла потрібно розширити, якщо його не вдається знайти в муніципалітеті проживання. На думку уряду, таким чином можна буде скоротити витрати на виплату допомоги на 31 млн євро, які розподіляються навпіл між муніципалітетами та державою.

За прогнозами, це також призведе до зростання кількості працевлаштованих на 1200 осіб. Фінський уряд хоче, щоб зміна закону набула чинності у липні наступного року.

До слова, Фінляндія підтримує передачу заморожених активів росіян за кордоном на користь України. Про це повідомив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтерв’ю Укрінформу. Міністр також заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Фінляндії в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії. За його словами, Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором.

Раніше Фінляндія припинила пускати в країну велосипедистів із Росії. Про це заявив заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі. За даними прикордоної служби, нелегали дедалі частіше користуються велосипедами, щоб потрапити до Фінляндії. За останній тиждень таких випадків було близько 30.