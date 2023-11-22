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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Що може спровокувати війну між Фінляндією і Росією прямо зараз

glavcom.ua
Аландські острови. Архіпелаг, переданий Фінляндії за рішенням Ліги націй
фото з відкритих джерел

Не просто так Ізраїль вирішив поділитися з Фінляндією такою дефіцитною для нього зброєю

До речі, точка напруженості між Фінляндією і РФ може виникнути не через закриття прикордонних переходів і наплив біженців із третіх країн транзитом через Росію.

Аландські острови. Архіпелаг, переданий Фінляндії за рішенням Ліги націй.

Відповідно до міжнародної домовленості – демілітаризована зона, з автономним статусом і переважно шведським населенням.

Росія, до речі, отримала право відкрити на островах своє консульство.

Вступ Фінляндії до НАТО і можливе обнулення нейтрального статусу островів, може стати тригером конфлікту на Балтиці або просто приводом.

Тоді вогонь може спалахнути по всій балтійській дузі, від Аландських островів до Калінінграда.

Думаю, фіни й самі усвідомлюють ризики, що виникли.

Можливо саме з цими ризиками пов'язаний терміновий продаж Ізраїлем Фінляндії системи ППО «Праща Давида».

Не просто так Ізраїль вирішив поділитися з Фінляндією такою дефіцитною для нього зброєю.

Особливо у світлі потенційних загроз на Близькому Сході.

Швидше за все, це було дуже однозначне побажання США як стратегічного союзника двох держав.

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Теги: росія війна Фінляндія

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