Що може спровокувати війну між Фінляндією і Росією прямо зараз
Не просто так Ізраїль вирішив поділитися з Фінляндією такою дефіцитною для нього зброєю
До речі, точка напруженості між Фінляндією і РФ може виникнути не через закриття прикордонних переходів і наплив біженців із третіх країн транзитом через Росію.
Аландські острови. Архіпелаг, переданий Фінляндії за рішенням Ліги націй.
Відповідно до міжнародної домовленості – демілітаризована зона, з автономним статусом і переважно шведським населенням.
Росія, до речі, отримала право відкрити на островах своє консульство.
Вступ Фінляндії до НАТО і можливе обнулення нейтрального статусу островів, може стати тригером конфлікту на Балтиці або просто приводом.
Тоді вогонь може спалахнути по всій балтійській дузі, від Аландських островів до Калінінграда.
Думаю, фіни й самі усвідомлюють ризики, що виникли.
Можливо саме з цими ризиками пов'язаний терміновий продаж Ізраїлем Фінляндії системи ППО «Праща Давида».
Не просто так Ізраїль вирішив поділитися з Фінляндією такою дефіцитною для нього зброєю.
Особливо у світлі потенційних загроз на Близькому Сході.
Швидше за все, це було дуже однозначне побажання США як стратегічного союзника двох держав.
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