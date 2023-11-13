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Страйк польських перевізників: затори розтягнулися на десятки кілометрів (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Страйк польських перевізників: затори розтягнулися на десятки кілометрів (відео)
Черга з вантажівок, які очікують на в'їзд до прикордонного переходу в «Дорогуску», що веде до українського «Ягодину», простягається приблизно на 30 км
фото з відкритих джерел

Протест перевізників перед прикордонними переходами триває вже восьмий день

На кордоні виникли кілометрові затори через протести польських перевізників, які тривають уже тиждень. У мережі користувачі публікують відео.

Протест перевізників перед прикордонними переходами триває вже восьмий день. Черга з вантажівок, які очікують на в'їзд до прикордонного переходу в «Дорогуску», що веде до українського «Ягодину», простягається приблизно на 30 км. Загалом черги досягають до 60 км.

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У соціальних мережах водії показують величезну кількість машин, що застрягли на кордоні.

Зазначимо, що протестувальники перекривають дорогу для великовантажного транспорту  – щогодини пропускають по пару вантажівок на виїзд і в'їзд до Польщі. Перевізники, що протестують, вимагають, серед іншого, заборонити реєстрацію транспортних компаній з іноземним капіталом у їхній країні та розв'язати проблеми з українською системою електронної черги.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова-Краківець», «Гребенне-Рава Руська», «Дорогуськ-Ягодин».

Організатор протесту поблизу ПП «Корчова-Краківець» Томаш Борковський заявив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, однак гуманітарну і військову допомогу для України пропускатимуть. За його словами, протест офіційно зареєстровано польськими перевізниками в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Серед вимог перевізників до уряду Польщі – повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи «Шлях».

За минулу добу пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на виїзд з України змогло перетнути 27 транспортних засобів, ПП «Рава-Руська-Гребенне» – 40 транспортних засобів, ПП «Краківець-Корчова» – 227 вантажівок.

Раніше повідомлялося, що на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску через блокаду з боку польських перевізників на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок.

Також представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України мали провести зустріч на кордоні з представниками польської сторони для розблокування пунктів пропуску.

Теги: Польща черга протест кордон затор

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