Страйк польських перевізників: затори розтягнулися на десятки кілометрів (відео)

Черга з вантажівок, які очікують на в'їзд до прикордонного переходу в «Дорогуску», що веде до українського «Ягодину», простягається приблизно на 30 км

Протест перевізників перед прикордонними переходами триває вже восьмий день

На кордоні виникли кілометрові затори через протести польських перевізників, які тривають уже тиждень. У мережі користувачі публікують відео.

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Протест перевізників перед прикордонними переходами триває вже восьмий день. Черга з вантажівок, які очікують на в'їзд до прикордонного переходу в «Дорогуску», що веде до українського «Ягодину», простягається приблизно на 30 км. Загалом черги досягають до 60 км.

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У соціальних мережах водії показують величезну кількість машин, що застрягли на кордоні.

Зазначимо, що протестувальники перекривають дорогу для великовантажного транспорту – щогодини пропускають по пару вантажівок на виїзд і в'їзд до Польщі. Перевізники, що протестують, вимагають, серед іншого, заборонити реєстрацію транспортних компаній з іноземним капіталом у їхній країні та розв'язати проблеми з українською системою електронної черги.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова-Краківець», «Гребенне-Рава Руська», «Дорогуськ-Ягодин».

Організатор протесту поблизу ПП «Корчова-Краківець» Томаш Борковський заявив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, однак гуманітарну і військову допомогу для України пропускатимуть. За його словами, протест офіційно зареєстровано польськими перевізниками в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Серед вимог перевізників до уряду Польщі – повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи «Шлях».

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За минулу добу пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на виїзд з України змогло перетнути 27 транспортних засобів, ПП «Рава-Руська-Гребенне» – 40 транспортних засобів, ПП «Краківець-Корчова» – 227 вантажівок.

Раніше повідомлялося, що на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску через блокаду з боку польських перевізників на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок.

Також представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України мали провести зустріч на кордоні з представниками польської сторони для розблокування пунктів пропуску.