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Доставляли ухилянтів до кордону на каретах швидкої: правоохоронці викрили зловмисників

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Доставляли ухилянтів до кордону на каретах швидкої: правоохоронці викрили зловмисників
Для «трансферу» клієнтів до кордону фігуранти використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем
фото: СБУ / Facebook

Вартість «послуг» становила від $4,8 тис. з одного клієнта

На Одещині Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку. Ухилянтів перевозили автошляхами регіону, використовуючи автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, для «трансферу» клієнтів до кордону фігуранти використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем. Місцем збору ухилянтів визначили місто Ізмаїл – туди з Одеси чоловіків перевозили, зокрема, у комендантську годину. Прикриття під виглядом швидкої дозволяло їм їздити в обхід блокпостів. 

До кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів клієнтів доправляв «трансфер». У так званій «зеленці» ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, він переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.

У результаті комплексних заходів правоохоронці зупинили карету швидкої допомоги на міжнародній трасі «Одеса-Рені». Авто з проблисковими маячками везло до кордону двох ухилянтів.

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Правоохоронці викрили канал незаконного переправлення громадян призовного віку за кордон на Одещині
фото: СБУ / Facebook

Разом з цим було затримано організаторів злочинного угруповання: ними виявились громадяни Молдови та Узбекистану з посвідками на тимчасове проживання в Україні та житель Болградського району Одещини. За гроші вони «допомагали» потенційним призовникам уникнути мобілізації та нелегально потрапити за кордон. Вартість таких «послуг» становила від $4,8 тис. з одного клієнта. Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.

Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності та гроші, отримані протиправним шляхом.

Наразі всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до дев'яти років в'язниці з конфіскацією майна.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був залучений у незаконній діяльності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у квітні правоохоронці затримали провідника під час перевезення чергового «клієнта» на пункті пропуску на Львівщині. Зловмисник провадив свій незаконний бізнес уже кілька місяців. Віталій Поляковський працював провідником потяга «Запоріжжя – Перемишль». Під час повномасштабного вторгнення він вирішив незаконно перевозити чоловіків за кордон у вентиляційній шахті потяга, обладнавши там спеціальний сховок – над купе відпочинку провідника.

Віталій Поляковський знайшов «клієнта» – чоловіка призовного віку з Хмельниччини, який хотів незаконно виїхати за кордон. Вартість поїздки становила 81 тис. грн. До моменту перетину кордону пасажир був у купе провідника, а, наближаючись до кордону, Віталій Поляковський сказав чоловіку залізти у вентиляційну шахту і сидіти там до перетину кордону. Однак правоохоронці з Хмельниччини виявили ухилянта.

Щодо провідника була порушена кримінальна справа через незаконне переправлення осіб через кордон. Обвинувачений уклав угоду про визнання вини з прокурором Хмельницької обласної прокуратури. Варто додати, що після цього випадку його звільнили з «Укрзалізниці».

Зауважимо, провідник, який перевозив ухилянтів за кордон, зміг уникнути покарання. Віталій Поляковський уклав угоду з прокурором і п’ятирічний тюремний термін йому замінили на 2,5 роки іспитового терміну.

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Теги: Одещина кордон ухилянти

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