ЄС засудив рішення Росії про розширення переліку «недружніх країн»

Таке рішення є ще одним кроком Росії на продовження ескалації у відносинах з ЄС

Євросоюз засудив рішення Російської федерації розширити перелік «недружніх країн». Про це повідомила пресслужба Європейської Ради.

«Європейський Союз висловлює жаль з приводу рішення російського уряду від 20 липня 2022 року додати п’ять країн-членів ЄС – Грецію, Данію, Хорватію, Словаччину та Словенію – до переліку країн, щодо яких застосовуються «заходи у відповідь на недружні дії закордонних держав». ЄС вважає звинувачення у недружній поведінці безпідставними й неприйнятними, та закликає Росію скасувати всі такі переліки», – вказується в документі.

Як зазначає Високий представник ЄС, таке рішення є ще одним кроком Росії на продовження ескалації у відносинах з Європейським Союзом та його членами. Рішення створити перелік так званих «недружніх» держав є несумісним з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини від 1961 року. ЄС закликав РФ переглянути своє рішення та повністю поважати цю конвенцію.

«Країни ЄС продовжують закликати Росію негайно зупинити свою агресію проти України та інші порушення міжнародного права, включаючи порушення власних міжнародних обов’язків та зобов’язань», – наголошується в декларації.

Нагадаємо, 7 березня уряд Російської Федерації затвердив перелік країн, які, на думку керівництва країни-агресора, вчиняють щодо РФ «недружні дії».

До списку «недружніх країн» увійшло майже 50 держав. Це, зокрема, Україна, усі країни Євросоюзу, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія і навіть Федеративні Штати Мікронезії.

Пізніше президент Росії підписав указ проти цілої низки країн та компаній, дії яких щодо Росії сам Кремль вважає «недружніми». Текст указу оприлюднений на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

Згідно із цим указом, забороняються будь-які торгівельні угоди із фізичними та юридичними особами, які потраплять до так званого чорного санкційного списку. Також указ припиняє виконання Росією зобов’язань навіть по уже існуючих контрактах.

Також указ забороняє вивозити з території Росії будь-яку сировину та продукцію на користь фігурантів «чорного списку».

Список фізичних та юридичних осіб, щодо яких будуть запроваджені ці контрсанкції, має надати протягом десяти днів російський уряд.