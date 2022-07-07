Саміт G20. Євросоюз дав Росії головне попередження

ЄС не дозволить Росії використати у своїх цілях форум міністрів G20 на Балі

Росія хоче підірвати довіру до G20

Європейський Союз не дозволить Росії використовувати форум G20 як власний майданчик для пропаганди. Про це заявила прессекретар Єврокомісії Набіла Массралі.

«Ми відкидаємо російську дезінформацію та спроби РФ використовувати G20 як пропагандистський форум. Росія має політичну зацікавленість в тому, чи може зустріч G20 становити загрозу для довіри до G20. Як ЄС ми прагнемо забезпечити успіх міністерського форуму G20 на Балі, але не дозволимо Москві використовувати G20 в ролі власного пропагандистського майданчика», – зазначила прес-секретар Єврокомісії.

Массралі наголосила, що G20 надто важлива навіть для країн, що розвиваються, і країн з ринковою економікою, що формується, аби дозволити зруйнувати цей орган.

Представниця Єврокомісії також підкреслила, що для ЄС форум G20 залишається ключовим майданчиком для вирішення глобальних проблем, які посилилися після агресивної війни Росії проти України.

«Ми маємо зробити так, щоб багатосторонні відносини могли працювати за часів кризи», – додала Массралі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров прилетів в Індонезію на зустріч міністрів закордонних справ G20. Утім рашистському політику деякі міністри влаштували бойкот..

Раніше президент Індонезії і голова G20 Джоко Відодо виключив особисту присутність російського диктатора Володимира Путіна на саміті «Великої двадцятки».

Наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь на саміті «Великої двадцятки» в Індонезії та сподівається, що він пройде без участі Росії.

Як відомо, саміт G20 відбудеться 16-16 листопада цього року.