Росія внесла ще п’ять країн до списку ворогів

Список, як і раніше, не остаточний, попереджає кабмін РФ

Російський уряд розширив список недружніх іноземних держав, включивши туди Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину. Про це інформують російські ЗМІ.

Як ідеться у повідомленні, Словенія та Хорватія відтепер не зможуть наймати співробітників у свої дипмісії та консульські установи.

Список, як і раніше, не остаточний, попереджає кабмін РФ.

Країни, які Путін оголосив ворогами:

США,

Україна,

Країни Євросоюзу,

Австралія,

Албанія,

Андорра,

Велика Британія,

Ісландія,

Канада,

Лихтенштейн,

Федеративні Штати Мікронезії,

Монако,

Нова Зеландія,

Норвегія,

Південна Корея,

Сан-Марино,

Північна Македонія,

Сінгапур,

Тайвань,

Чорногорія,

Швейцарія,

Японія.

Раніше президент Росії підписав указ проти цілої низки країн та компаній, дії яких щодо Росії сам Кремль вважає «недружніми». Текст указу оприлюднений на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

Згідно із цим указом, забороняються будь-які торгівельні угоди із фізичними та юридичними особами, які потраплять до так званого чорного санкційного списку. Також указ припиняє виконання Росією зобов’язань навіть по уже існуючих контрактах.

Також указ забороняє вивозити з території Росії будь-яку сировину та продукцію на користь фігурантів «чорного списку».

Список фізичних та юридичних осіб, щодо яких будуть запроваджені ці контрсанкції, має надати протягом десяти днів російський уряд.

Нагадаємо, що 7 березня уряд Російської Федерації затвердив перелік країн, які, на думку керівництва країни-агресора, вчиняють щодо РФ «недружні дії».

До списку «недружніх країн» увійшло майже 50 держав. Це, зокрема, Україна, усі країни Євросоюзу, Швейцарія, Норвегія, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія і навіть Федеративні Штати Мікронезії.