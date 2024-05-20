Жозеп Боррель уточнив, що навчальна місія EUTM у Малі підтримувала збройні сили цієї країни

«Навчальна місія ЄС у Малі завершила роботу вчора (Ред. – 18 травня)», – Боррель

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що ЄС згорнув свою військову навчальну місію EUTM у Малі та вивів із цієї країни весь персонал. Відповідну заяву опублікував у соцмережі Х.

«Навчальна місія ЄС у Малі завершила роботу вчора (Ред. – 18 травня). Весь персонал, який працює під прапором Євросоюзу, залишив країну», – йдеться у повідомленні.

Боррель подякував учасникам місії за «величезні зусилля з підготовки понад 20 тисяч військовослужбовців ЗС Малі, проведення консультацій, а також навчальних курсів».

Високий представник ЄС зазначив, що навчальна місія EUTM у Малі підтримувала збройні сили цієї країни, а також об’єднані сили групи «G5 Сахель», допомагаючи боротися з тероризмом.

«Місія завершилася, але ми продовжуємо працювати в регіоні Сахель та посилюємо співпрацю з країнами Гвінейської затоки», – написав Боррель.

До слова, війна в Україні може закінчитися всього за кілька тижнів. Для цього країнам Заходу потрібно відмовитися від військової допомоги Києву. Про це на лекції в Оксфордському університеті заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.