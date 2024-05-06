Стало відомо, які обмеження міститиме 14-й пакет санкцій проти Росії

Євросоюз може накласти обмеження на імпорт скрапленого газу з Росії

Транспортні компанії, які щонайменше на чверть належать росіянам, не зможуть працювати в ЄС

Єврокомісія відправила ЄС проєкт пропозиції 14-го санкційного пакета проти Росії. Зокрема, він містить обмеження на імпорт скрапленого газу (СПГ) з Росії, однак повне ембарго не планується. Про це повідомляє «Польське радіо».

Пакет передбачає заборону перевалки російського СПГ в європейських портах, звідки він потім відправляється по всьому світу. Лідерами тут є Бельгія та її порт Зебрюгге, але Франція та Іспанія також є одними з найбільших одержувачів російського СПГ. Також санкції торкнуться російських проєктів СПГ «Арктик» та «Мурманськ».

Єврокомісія хоче накласти санкції на кілька суден з так званого «тіньового флоту» РФ, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Також, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС. Єврокомісія також підготувала санкційний список із понад 50 компаній з-за меж ЄС, які підпадають під торгові обмеження. Вони забезпечують Росію західними компонентами та допомагають обходити санкції. Раніше повідомлялося, що санкції стосуватимуться компаній з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану.

Також буде заборонено фінансування Росією політичних партій і фондів та неурядових організацій і дослідницьких центрів.

Зокрема, Єврокомісія запропонувала заборонити продаж українських творів мистецтва на ринку ЄС, якщо є підозри, що вони могли бути розграбованими.

Заборони на імпорт алюмінію у проєкті немає, але є заборона на імпорт гелію. Щодо заборони на експорт, то вона стосуватиметься, зокрема, марганцевої руди, гірничих машин, моніторів та електроніки.

Як повідомлялося, Європейський Союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року.

Також Сполучені Штати Америки 1 травня запровадили нові антиросійські санкції проти фізичних та юридичних осіб. До списку увійшла одна з найбільших авіакомпаній «Побєда».

До слова, американська сторона планує накласти додаткові санкції на Росію через те, що вона потайки постачає нафтопродукти до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати встановлені Радою безпеки ООН обмеження.