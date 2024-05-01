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Рада хоче легалізувати в Україні приватні військові компанії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада хоче легалізувати в Україні приватні військові компанії
Законопроєкт про міжнародні оборонні компанії вже зареєстровано в парламенті
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Депутати пропонують дозволити оборонним кампаніям діяти закордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні

Верховна Рада хоче легалізувати в Україні приватні військові компанії – відповідний законопроєкт №11214 вже зареєстровано в парламенті.

Автором законопроєкту про міжнародні оборонні компанії є Сергій Гривко (партія «Слуга народу»). У тексті документу йдеться, що такі компанії зможуть проводити діяльність виключно закордоном, але з реєстрацією та сплатою податків в Україні.

Рада хоче легалізувати в Україні приватні військові компанії фото 1

«Оборонні послуги – послуги з навчання, тактичної підготовки, розвідки, конвоювання, забезпечення безпеки фізичних і юридичних осіб, охорони майна та виконання інших завдань», – йдеться у тексті проєкту закону.

Метою законопроєкту зазначається посилення захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, зовнішньої та внутрішньої безпеки України; визначення правового статусу міжнародних оборонних компаній та забезпечення державного контролю за здійсненням їхньої діяльності.

Нагадаємо, невдовзі для представників преси будуть відкриті кулуари Верховної Ради. Керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний повідомив, що є плани повернутися до практики, яка існувала під час пандемії Covid-19, коли у стінах парламенту були присутні від 20 до 30 журналістів різних ЗМІ.

До слова, міністерство оборони та Космічні сили США завершують розробку масштабної стратегії використання можливостей приватних аерокосмічних компаній для виконання військових завдань на орбіті. Начальник управління космічних операцій генерал Ченс Зальцман заявив, що розробка такої стратегії може бути завершена вже найближчими тижнями, зараз до неї вносять останні штрихи.

За його словами, Пентагон і Космічні сили готують комерційну космічну стратегію, щоб офіційно визнати роль приватних космічних компаній у національній обороні. «Комерційна космічна стратегія майже готова до реалізації», – сказав генерал.

Теги: законопроєкт військові Верховна Рада

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