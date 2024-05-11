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Британія надсилає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Британія надсилає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги: подробиці
Британія передасть 160 машин Husky
фото: Andrew Linnett

Велика Британія передасть 4 млн боєприпасів Україні

Британія повідомила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги в розмірі £500 млн. Про це повідомляє Міноборони Британії у соцмережі Х.

«Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія надає життєво важливе обладнання», – зазначається в повідомленні. 

Велика Британія передасть:

  • 4 мільйони боєприпасів
  • понад 1600 ракет
  • 400 транспортних засобів, включно 160 машин Husky.

Зазначимо, що Husky Tactical Support Vehicle (TSV) – бце ританський військовий автомобіль, призначений для виконання завдань, що вимагають захисту і маневровість. Його застосовували в Афганістані та Іраку, забезпечуючи матеріально-технічну підтримку і захист військ. Бронетранспортер забезпечував хороший баланс мобільності та захисту для місій, де важлива маневровість.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь. Представник Держдепу сказав, що додаткових оголошень щодо цього він не має. Він нагадав, що США нещодавно надали Україні допомогу в розмірі понад $1 млрд.

Раніше повідомлялося, що речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США.

До слова, допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року. Про це на брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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Теги: військова допомога військові військова техніка зброя озброєння Україна Велика Британія ЗСУ Міноборони

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