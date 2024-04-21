Популярний ресторан відмовив вдові загиблого захисника у поминальному обіді
Заклад поблизу Луцька втрапив у скандал
Ресторанний комплекс «Жито» біля Луцька відмовив Іванні Цюх – дружині загиблого захисника Олександра Гнатюка –у проведенні поминального обіду у їхньому закладі. Про це жінка розповіла на своїй сторінці у Facebook.
Чоловік Іванни Цюх Олександр Гнатюк загинув 25 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
«У середу, 17 квітня я подумала про те, що у суботу, 20 квітня буде річниця за моїм чоловіком. Між пацієнтами я почала обдзвонювати заклади близько Гаразджі, де похований мій чоловік. В одному закладі було все зайнято. Я зателефонувала в ресторанний комплекс «Жито», запитала у адміністратора, чи є можливість у суботу, 20 квітня з 13 до 15 зробити поминальний обід за чоловіком. Сказала кількість людей 25-27, вони сказали «без проблем» і попросили ввечері приїхати, узгодити меню», – зазначила дружина героя.
Згодом вона приїхала у заклад із колегами, які стали свідками конфліктної ситуації.
«Адміністратор Віталій не почув, виявляється, що це буде поминальний обід. Він був напідпитку. Я йому пояснила, що не треба пити на робочому місці і тоді зі слухом буде все добре. Ми спілкувалися з адміністратором, він сказав, що в них буде ще двоє хрестин і двоє день народжень на той час. Він показав, де ми маємо сидіти. І коли він вкотре почув слово «поминки», він дуже змінився», – розповіла Іванна Цюх.
Після чого жінці сказали, що вони не проводять поминки.
«Я йому кажу, що я не прошу знижок, я просто хочу дві години провести час з рідними людьми для себе, для своєї сімʼї, для свого чоловіка, з його побратимами, які приїхали. Він каже: «Як ви це будете робити? Там ювілей, хрестини, а ви зі своїми поминками. Може, підете в бесідки?». При девʼятиградусній чи десятиградусній температурі? Я запитала, де це в них прописано, бо в правилах такого немає. Натомість він нахабно відповів: «Це я так сказав. Я вам це озвучую», – пригадує дружина загибого захисника.
Далі, за її словами, адміністратор таки змінив риторику, коли побачив реакцію свідків інциденту. «Коли він побачив, що повставали усі свідки, які були у шоці, що таке відбувається на 10 рік війни і два роки повномасштабної, де хлопців повз везуть щодня «на щиті» тією дорогою. В нього риторика змінилася, купа пропозицій і таке інше», – додала жінка.
Адміністрація закладу «Жито» ситуацію наразі не коментувала. Тим часом під останнім дописом на сторінці ресторану у Facebook користувачі вже висловили своє обурення.
Нагадаємо, що раніше український військовий не зміг потрапити до столичного ресторану Virgin Izakaya Bar. Адміністрація закладу відмовилася обслуговувати його через «невідповідний» дрес-код.
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