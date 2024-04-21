Популярний ресторан відмовив вдові загиблого захисника у поминальному обіді

Заклад поблизу Луцька втрапив у скандал

Ресторанний комплекс «Жито» біля Луцька відмовив Іванні Цюх – дружині загиблого захисника Олександра Гнатюка –у проведенні поминального обіду у їхньому закладі. Про це жінка розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік Іванни Цюх Олександр Гнатюк загинув 25 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області.

«У середу, 17 квітня я подумала про те, що у суботу, 20 квітня буде річниця за моїм чоловіком. Між пацієнтами я почала обдзвонювати заклади близько Гаразджі, де похований мій чоловік. В одному закладі було все зайнято. Я зателефонувала в ресторанний комплекс «Жито», запитала у адміністратора, чи є можливість у суботу, 20 квітня з 13 до 15 зробити поминальний обід за чоловіком. Сказала кількість людей 25-27, вони сказали «без проблем» і попросили ввечері приїхати, узгодити меню», – зазначила дружина героя.

Згодом вона приїхала у заклад із колегами, які стали свідками конфліктної ситуації.

«Адміністратор Віталій не почув, виявляється, що це буде поминальний обід. Він був напідпитку. Я йому пояснила, що не треба пити на робочому місці і тоді зі слухом буде все добре. Ми спілкувалися з адміністратором, він сказав, що в них буде ще двоє хрестин і двоє день народжень на той час. Він показав, де ми маємо сидіти. І коли він вкотре почув слово «поминки», він дуже змінився», – розповіла Іванна Цюх.

Після чого жінці сказали, що вони не проводять поминки.

«Я йому кажу, що я не прошу знижок, я просто хочу дві години провести час з рідними людьми для себе, для своєї сімʼї, для свого чоловіка, з його побратимами, які приїхали. Він каже: «Як ви це будете робити? Там ювілей, хрестини, а ви зі своїми поминками. Може, підете в бесідки?». При девʼятиградусній чи десятиградусній температурі? Я запитала, де це в них прописано, бо в правилах такого немає. Натомість він нахабно відповів: «Це я так сказав. Я вам це озвучую», – пригадує дружина загибого захисника.

Далі, за її словами, адміністратор таки змінив риторику, коли побачив реакцію свідків інциденту. «Коли він побачив, що повставали усі свідки, які були у шоці, що таке відбувається на 10 рік війни і два роки повномасштабної, де хлопців повз везуть щодня «на щиті» тією дорогою. В нього риторика змінилася, купа пропозицій і таке інше», – додала жінка.

Адміністрація закладу «Жито» ситуацію наразі не коментувала. Тим часом під останнім дописом на сторінці ресторану у Facebook користувачі вже висловили своє обурення.

Заклад поблизу Луцька нарвався на хейт скриншот

Заклад поблизу Луцька нарвався на хейт скриншот

Нагадаємо, що раніше український військовий не зміг потрапити до столичного ресторану Virgin Izakaya Bar. Адміністрація закладу відмовилася обслуговувати його через «невідповідний» дрес-код.