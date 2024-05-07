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Бельгія передасть Україні F-16: Зеленський повідомив, коли чекати на винищувачі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Бельгія передасть Україні F-16: Зеленський повідомив, коли чекати на винищувачі
Бельгійський уряд ухвалив рішення щодо передачі Україні винищувачів
фото з відкритих джерел

«Цінуємо рішення бельгійського уряду про початок передання Україні літаків F-16 уже цьогоріч»

Бельгія почне передавати Україні винищувачі F-16 вже у 2024 році – відповідне рішення ухвалив уряд країни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з бельгійським прем’єр-міністром Александром де Кроо.

Український президент наголосив, що прем’єр Бельгії підтвердив участь своєї країни в Саміті миру у Швейцарії.

«Подякував за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії. Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру», – зазначив він.

Зеленський додав, що обговорив з головою бельгійського уряду оборонну та політичну співпрацю. «Цінуємо рішення бельгійського уряду про початок передання Україні літаків F-16 уже цьогоріч», – підкреслив він.

Також український лідер висловив сподівання на фактичний початок переговорів про приєднання України до ЄС уже в червні. Він додав, що важливу роль у цьому питанні відіграє бельгійське головування в ЄС.

Як повідомлялося, Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні слідом за Данією, яка планує постачання восени. За словами очільниці Міноборони країни Кайси Оллонгрен, такий графік передбачений прописаним планом союзників. Вона зазначила, що він полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків.

Нагадаємо, перехід від радянської авіації до сучасного винищувача четвертого покоління викликає труднощі в українських пілотів. Перша група в складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Як повідомлялося, українські пілоти, які проходять навчання в різних країнах для керування винищувачами F-16, вже відточують навички на цих літаках. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

До слова, поставлені Україні винищувачі F-16 зможуть використовувати новітні французькі високоточні авіаційні бомби AASM Hammer. Дальність дії таких бомб складає близько 70 км. Ймовірне відхилення – близько 10 м.

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Теги: Бельгія Володимир Зеленський Україна президент Європейський союз F-16

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