Європа взяла під посилений контроль дипломатів РФ – Euronews

Після серії гібридних атак країни ЄС обговорюють нові правила, які дозволять фактично забороняти російським дипломатам перетин окремих кордонів

Європейський Союз обговорює посилення обмежень для російських дипломатів на тлі серії гібридних атак у країнах Європи, частину яких пов'язують із Росією. Особливу увагу планують приділити пересуванню представників РФ між державами ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

За даними джерел видання в дипломатичних колах Євросоюзу, пересування та діяльність російських дипломатів перебувають під посиленою увагою. Нові обмеження можуть стати наступним кроком у санкційній політиці блоку.

Обговорення відбувається на тлі низки інцидентів у європейських країнах. Зокрема, в Естонії розслідують підпал на об'єкті оборонної компанії, а в аеропорту німецького Лейпцига виявили нерозірваний безпілотник. Обидва випадки пов'язують із Росією.

Крім того, минулого місяця Угорщина вислала десять російських дипломатів. Причиною назвали їхню «неприйнятну» поведінку відповідно до Віденської конвенції 1961 року. Москва у відповідь вислала таку саму кількість угорських дипломатів.

Наразі переговори щодо нових правил перебувають на початковій стадії. Вони розвивають механізм контролю за пересуванням російських дипломатів, який ЄС запровадив минулого року в межах 19-го пакета санкцій.

За чинними правилами російські дипломати, які працюють у Євросоюзі, повинні заздалегідь повідомляти про намір поїхати до іншої держави-члена або проїхати через її територію за межі країни свого перебування. Повідомлення необхідно подати не пізніше ніж за 24 години до запланованого в'їзду.

Правило поширюється на дипломатичних і консульських працівників усіх рангів. Воно стосується послів, адміністративного, технічного й обслуговуючого персоналу, а також членів їхніх родин.

Такий механізм дозволив європейським органам влади краще контролювати пересування представників Росії. Однак сам по собі він не дає можливості заборонити дипломату здійснити заплановану поїздку.

Саме це тепер пропонують змінити. Країни ЄС можуть перейти до суворішої процедури, за якої російському дипломату доведеться не просто повідомляти про поїздку, а подавати запит на дозвіл на транзит.

Якщо відповідна держава відмовить у такому дозволі, дипломат не зможе перетнути її кордон. Наразі ця процедура не є обов'язковою для всього Євросоюзу та діє лише у двох країнах.

Водночас під час подальших переговорів у Брюсселі мають врахувати положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року. Документ надає дипломатам широкі права та захист під час виконання їхніх обов'язків.

Нагадаємо, раніше Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стали першими новими санкціями Токіо щодо Москви за понад рік.