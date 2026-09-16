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Візит директора ЦРУ до Москви. Путін проігнорував застереження та шокував Вашингтон

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Візит директора ЦРУ до Москви. Путін проігнорував застереження та шокував Вашингтон
Директор ЦРУ Джон Реткліфф застеріг Росію від ескалації
фото: Bloomberg

Серед причин такого рішення депутати назвали невиконання посадових обов'язків, порушення в управлінні майном і фінансами громади та ігнорування рішень сільради

Сполучені Штати були здивовані діями російського диктатора Володимира Путіна після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Незабаром після поїздки американського посадовця Росія здійснила дві масштабні атаки на Україну, хоча Реткліфф намагався застерегти Москву від подальшої ескалації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання Onet.

За даними джерел видання у польському уряді, під час візиту до російської столиці Реткліфф намагався переконати Москву не загострювати протистояння із Заходом. Зокрема, директор ЦРУ застерігав російську сторону від можливих атак на країни НАТО. Він також закликав Росію повернутися до переговорів щодо завершення війни проти України.

Однак очікуваного зниження напруги після поїздки Реткліффа не відбулося. У ніч проти 26 серпня Росія запустила по Україні 162 безпілотники. Наступної ночі російські війська застосували вже 258 дронів та ракет.

Така реакція Москви здивувала американську сторону. За інформацією Onet, після місії Реткліффа у Вашингтоні розраховували на іншу поведінку Кремля. Джерело, яке раніше спілкувалося з The Washington Post, стверджувало, що директор ЦРУ після переговорів вважав своє послання російській стороні переданим, однак зрештою воно нічого не змінило. У Москві ж візит американського посадовця могли сприйняти як спробу змусити Путіна припинити війну, а сам очільник Кремля, за словами співрозмовника видання, розцінив його як прояв слабкості.

Поведінка Кремля викликала занепокоєння і у Варшаві. Як пише Onet, американська сторона під час контактів із польськими союзниками дала зрозуміти, що була здивована діями Путіна після московської місії директора ЦРУ. У польському уряді це посилило сумніви щодо ефективності нинішніх спроб Вашингтона стримувати Росію.

Додаткове занепокоєння у Польщі пов'язують із ризиком подальших російських провокацій. Польські служби готуються до можливого загострення, а контакти між Варшавою та Вашингтоном останнім часом стали інтенсивнішими.

На цьому тлі міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш має провести переговори у Вашингтоні з американською стороною. Серед питань, які перебувають у центрі уваги Варшави, – оборонна співпраця зі США та американська військова присутність у Польщі.

Нагадаємо, Джон Реткліфф прибув до Москви 25 серпня. Під час візиту він провів переговори з представниками російських спецслужб. Зокрема, директор ЦРУ зустрівся з керівником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. За даними ЗМІ, однією з цілей поїздки також було домогтися від Москви відновлення переговорів щодо завершення російсько-української війни.

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Теги: ЦРУ Україна обстріл росія

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