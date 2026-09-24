У Сочі збудовано нову резиденцію для Путіна: деталі від BBC

Генеральним підрядником будівництва стала зареєстрована в окупованому Криму юридична особа

На місці знесеної головної будівлі резиденції Володимира Путіна «Бочаров ручей» у Сочі завершується масштабне будівництво. Про це повідомляє російська служба BBC, передає «Главком».

Зазначається, що роботи проводяться за державним оборонним замовленням Федеральної служби охорони з 25-значним номером 2327202903572000000000000, а підрядником є компанія з орбіти друга російського диктатора.

BBC пише, що їх отримують контракти на державне оборонне замовлення, дані про які закриті та у звичайних реєстрах закупівель не публікуються. Проте, за словами журналістів, структура 25-значного ідентифікатора дозволяє дізнатися про контракт кілька важливих деталей. Зокрема, перші чотири цифри означають роки укладання та закінчення контракту: 2023-й та 2027-й. Отже, контракт на роботи уклали ще до знесення старої резиденції.

Наступні три цифри – 202 – це код ФСО, замовника робіт. Наступна цифра – закупівля не відноситься ані до конкурсу, ані до аукціону, ані до кількох інших процедур, прямо зазначених у законі. Цифри 0357 – порядковий номер контракту замовника цього року. Наступна цифра 2 означає фіксовану ціну.

Видання стверджує, що генеральним підрядником будівництва стала зареєстрована в окупованому Криму юридична особа група компаній Трансбудінвест (ГК ТСІ).

Невідомою залишається й загальна вартість нового комплексу. Однак про масштаби робіт дозволяють судити пропозиції для будівельних бригад: у знайдених оголошеннях бюджети окремих підрядів становили 500 млн, 400 млн, 250 млн, 150 млн та 90 млн рублів.

Нагадаємо, на початку 2024 року у Сочі знесли головну будівлю резиденції російського диктатора Володимира Путіна «Бочаров ручей».