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Європа змінить ставлення до Путіна? Нардеп зробив невтішний прогноз для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Європа змінить ставлення до Путіна? Нардеп зробив невтішний прогноз для України
Ультраправі та деякі праві партії Європи симпатизують російському диктатору Володимиру Путіну, бо вважають його «іконою світового консерватизму»
фото з відкритих джерел

Нардеп наголосив, запобігти зміні поглядів у союзників Україна не зможе

Європа поступово рухається до політичної ситуації 30-х років минулого століття, тобто змінює свої погляди з лівих на праві. Наразі майже всі ультраправі та деякі праві партії Європи симпатизують російському диктатору Володимиру Путіну, адже вважають його «іконою світового консерватизму», саме тому Україні потрібно якомога швидше розробити план подальших дій. Таку думку висловив у Facebook народний депутат Єгор Чернєв.

«Результати виборів у Нідерландах, а до того у Словаччині та Швейцарії, протести в Ірландії – залізний симптом того, що у найближчі роки Європа буде суттєво правішати. На черзі – Швеція, за нею – Франція, Німеччина та інші європейські країни», – пояснює нардеп.

Чернєв вважає, що подібний процес є закономірним явищем, адже історія розвивається циклічно, проте цього разу на циклічність «наклалася ще й провальна міграційна та мультикультурна політика».

Як наголосив нардеп, запобігти зміні поглядів у союзників Україна не зможе, проте вже зараз може зрозуміти, як їй потрібно діяти далі.

«Перше – майже всі ультраправі та деякі просто праві партії Європи симпатизують Путіну. Для них він як був, так і залишається однією з ікон світового консерватизму. Друге – майже всі, за рідким виключенням, ультраправі партії Європи налаштовані проти України, оскільки вважають її маріонеткою лівих, глобалістів та ідейно ворожою країною. Так, для західних політиків ідеологія досі має величезне значення. Третє – для ультраправих партій Україна є потенційним джерелом додаткових мігрантів, яких вони бачити в себе не хочуть», – пояснив Чернєв.

Народний депутат зазначив, Україна не має вдавати, ніби нічого не відбувається, і не «заплющувати очі на тектонічні процеси у сусідів».

«Нам потрібно налагоджувати співпрацю хоча б на парламентському рівні з усіма європейськими силами, яких підтримують мільйони європейців, і з правими також. Інакше раптом може настати момент, коли у Європі ми залишимося самі», – наголосив чоловік.

На думку Чернєва, Україна має пояснити європейським та американським правим, що у війні з Росією наш народ захищає не глобалістів та ліві ідеї, а власну землю, традиції, цінності, мову.

«Тобто все те, що і для них має принципове значення. Ми маємо також пояснювати їм на конкретних прикладах штучність путінського консерватизму та його антиєвропейську спрямованість, включаючи цілеспрямовану ісламізацію Росії, орієнтацію на Китай, переслідування там правих сил тощо. Нові часи не є катастрофою, вони просто вимагають нових підходів. І цим підходам ми маємо навчитися», – додав чоловік.

Нагадаємо, у березні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори. Це голосування дуже важливе для російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко вважає, що Росія налаштована воювати «стільки, скільки треба», а війна увійшла у стадію виснаження.

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Теги: Європа путін війна Єгор Чернєв

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