Що заважає РФ розпочати третю хвилю штурму Авдіївки: роз’яснення мера міста

Ворог перегрупувався поблизу Авдіївки після другої хвилі невдалих своїх штурмових дій

Російські терористи намагаються взяти Авдіївський коксохімічний завод, вони постійно його штурмують. Про це повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте через рясні дощі, мокрий грунт, що не дає можливості просуватися техніці, окупанти не можуть поки розпочати третю масовану хвилю наступу на Авдіївку.

«Третя хвиля однозначно буде, ворог перегрупувався після другої хвилі невдалих своїх штурмових дій, підтягував резерви як техніки, так і особового складу. Скоріш за все, вони готові до третьої хвилі, але погодні умови їм трохи не дають застосовувати техніку, бо майже тиждень падав рясний дощ, грунти дуже «важкі» і техніка не їде», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Барабаш додав, що окупанти не припиняють штурмувати місто ні вдень, ні вночі, більше уваги приділяють північній частині міста.

«Ворог зі сходу, тобто зі сторони Промки, майже не веде активних дій, там просто працює артилерія, а з півдня – також відбувається немало штурмів і ситуація там непроста, але найбільша активність на півночі міста», – каже він.

Говорячи про спроби ворога захопити Авдіївський коксохімічний завод, Барабаш зазначив, що в цьому логіки немає. – «Це певна пастка, а терикон – це сіра зона, де вони зараз б’ють артою, розбивають сам завод, намагаються в тому напрямку проводити штурмові дії, але проривів немає, наші воїни мужньо боронять».

Нагадаємо, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.