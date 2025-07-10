Україна домовилась про купівлю зброї в Європі та США: підсумки «коаліції охочих»

Лідери країн домовилися посилити підтримку України та посилити санкційний тиск на економіку Росії

Члени «коаліції охочих» обговорити питання посилення підтримки України та подальшого тиску на Росію. Учасники домовилися про подальші обмежувальні заходи проти воєнної економіки Росії та надання Україні військової підтримки на суму щонайменше 40 млрд євро у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

У заході вперше взяли участь представники США: спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог та сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь.

Політики підтримали подальші мирні переговори між Україною та Росією. Вони також домовилися посилити заходи проти воєнної економіки Росії, зокрема розробити подальші обмежувальні заходи проти енергетичного та фінансового секторів Росії, включно з російським експортом нафти й газу, тіньовим флотом та постачаннями з третіх країн.

Члени «коаліції охочих» наголосили, що сильні ЗСУ є основною гарантією суверенітету та безпеки України. Основним пріоритетом підтримки є зміцнення інтегрованих спроможностей України в галузі протиповітряної оборони. Лідери також домовилися про подальшу підтримку для стримування масованих атак російських дронів та збільшення фінансування виробництва перехоплювачів дронів.

Досягнута домовленість працювати через Контактну групу з питань оборони України, ініціативу НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) та коаліції спроможностей, щоб прискорити підтримку ЗСУ. Також лідери країн домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість з країнами – членами «коаліції охочих» про купівлю необхідних озброєнь. «Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі і в Сполучених Штатах Америки передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям, сподіваємось на підтримку. Зокрема, це системи ППО та ракети для Patriot, системи Patriot і інші системи. Також артилерія і інші види, які зміцнюють українську армію. І дуже важливі необхідні системи для захисту», – розповів він за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, у Римі стартувала дводенна конференція з питань відновлення України (URC2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

Як повідомлялося, Україна просить у Сполучених Штатів 10 систем Patriot та ракети до них. Водночас три з них готові оплатити Німеччина та Норвегія.

До слова, на тлі загрози з боку Росії, європейські країни активно переглядають свої оборонні стратегії та готуються до безпрецедентного нарощування військових можливостей. Серед змін вирізняються значні інвестиції у військове спорядження, що обчислюються сотнями мільярдів доларів, а також кардинальні зміни у підходах до комплектування армій, де все більшу роль відіграють військовослужбовці, що працюють неповний робочий день, призовники та резервісти.