Макрон та Стармер обговорили посилену підтримку України

Макрон назвав зустріч «продуктивною»

У Лондоні 10 липня пройде франко-британський саміт. Президент Франції Еммануель Макрон вже прибув до Великої Британії та провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Про це Макрон написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

За словами Макрона, перед самітом вони зі Стармером скоординували роботу та обговорили різні сфери співпраці, серед них – стратегічне партнерство, оборона, енергетика, штучний інтелект, космос, міграція, культура.

Окремо лідери обговорили посилену підтримку України.

«Ми рухаємося вперед разом на всіх фронтах. Наша робота продовжиться на франко-британському саміті!», – підсумував Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планують провести нову зустріч «коаліції рішучих» вже 10 липня.

Також відомо, що конфлікт між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном може поставити під загрозу єдність «коаліції охочих», яка підтримує Україну.

Politico зазначає, що головною причиною непорозумінь між двома лідерами стало питання співпраці зі Сполученими Штатами. За словами двох французьких чиновників, «коаліція охочих» не має чіткого напряму. Вони вважають, що частково проблема полягає у наданні Великою Британією великого значення гарантіям США, які так і не були реалізовані.

Варто зазначити, що президент Франції Еммануель Макрон та російський диктатор Володимир Путін вперше з 2022 року поговорили телефоном.

Тим часом французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман заявив, що Франція не повинна розмовляти з російським лідером ні про що інше, окрім виведення військ з України.

До слова, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню каже, що французький президент Емануель Макрон телефонував російському диктатору Володимир Путіну через іранську ядерну програму.