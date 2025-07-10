Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон та Стармер обговорили посилену підтримку України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Макрон та Стармер обговорили посилену підтримку України
Макрон та Стармер обговорили посилену підтримку України
фото: x.com/EmmanuelMacron

Макрон назвав зустріч «продуктивною»

У Лондоні 10 липня пройде франко-британський саміт. Президент Франції Еммануель Макрон вже прибув до Великої Британії та провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Про це Макрон написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

За словами Макрона, перед самітом вони зі Стармером скоординували роботу та обговорили різні сфери співпраці, серед них – стратегічне партнерство, оборона, енергетика, штучний інтелект, космос, міграція, культура.

Окремо лідери обговорили посилену підтримку України.

«Ми рухаємося вперед разом на всіх фронтах. Наша робота продовжиться на франко-британському саміті!», – підсумував Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планують провести нову зустріч «коаліції рішучих» вже 10 липня.

Також відомо, що конфлікт між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном може поставити під загрозу єдність «коаліції охочих», яка підтримує Україну. 

Politico зазначає, що головною причиною непорозумінь між двома лідерами стало питання співпраці зі Сполученими Штатами. За словами двох французьких чиновників, «коаліція охочих» не має чіткого напряму. Вони вважають, що частково проблема полягає у наданні Великою Британією великого значення гарантіям США, які так і не були реалізовані.

Варто зазначити, що президент Франції Еммануель Макрон та російський диктатор Володимир Путін вперше з 2022 року поговорили телефоном.

Тим часом французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксман заявив, що Франція не повинна розмовляти з російським лідером ні про що інше, окрім виведення військ з України.

До слова, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню каже, що французький президент Емануель Макрон телефонував російському диктатору Володимир Путіну через іранську ядерну програму.

Читайте також:

Теги: Кір Стармер Еммануель Макрон саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч президентів України та США на саміті НАТО
Саміт НАТО. Україна отримала все, що було необхідно
26 червня, 10:31
Саміт НАТО в Гаазі
Діснейленд для Трампа. Чим завершився саміт НАТО і що отримала Україна? союзники
26 червня, 13:21
За словами президента, якщо Європа втратить Україну та Молдову, то це тільки заохотить Путіна до нової агресії
Путін хоче окупувати Одесу. Зеленський назвав мету
11 червня, 19:29
Трамп у фірмовій кепці прибув до Нідерландів
Трамп прибув до Нідерландів на саміт НАТО
24 червня, 22:12
17 червня Трамп достроково припив участь у саміті лідерів країн «Великої сімки»
Через Зеленського? З’явилася нова версія, чому Трамп раптово покинув саміт G7
19 червня, 17:56
Французький президент наголосив, що російська загроза є реальною
Майбутній діалог із Росією. Макрон порадив Європі задуматися
26 червня, 12:21
Російський диктатор Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову
СБУ уразила завод «Купол», Путін провів розмову з Макроном. Головне за 1 липня
1 липня, 21:16
Макрон вважає, що Британія несе відповідальність за рекордну кількість перетинів Ла-Маншу
Макрон почав вимагати у Стармера зменшити міграційну привабливість Великої Британії
Вчора, 09:26
Російський диктатор та президент Франції провели телефонну розмову 1 липня
Міноборони Франції пояснило, навіщо Макрон телефонував Путіну
Вчора, 19:08

Політика

Макрон та Стармер обговорили посилену підтримку України
Макрон та Стармер обговорили посилену підтримку України
Трамп розхвалив президента Ліберії за «чудову англійську» та потрапив у курйоз
Трамп розхвалив президента Ліберії за «чудову англійську» та потрапив у курйоз
Коли Росія почне запускати по Україні понад тисячу дронів: прогноз NYT
Коли Росія почне запускати по Україні понад тисячу дронів: прогноз NYT
Європейський суд відхилив позов Ле Пен про участь у виборах президента Франції
Європейський суд відхилив позов Ле Пен про участь у виборах президента Франції
Трамп підтвердив, що Україна просила додаткову систему Patriot
Трамп підтвердив, що Україна просила додаткову систему Patriot
Патріарх Кирило побажав наступнику вбитого міністра транспорту «міцного здоровʼя»
Патріарх Кирило побажав наступнику вбитого міністра транспорту «міцного здоровʼя»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
15K
У Києві оголошено повітряну тривогу
11K
Хрещений батько загиблого воїна привласнив виплату: що вирішив суд
9783
Держава визнала УПЦ Московською. Лідери церкви звернулися до президента
9213
Режим Путіна починає розвалюватися: військовий експерт знайшов підтвердження

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 01:05
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua