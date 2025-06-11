Сенатори-республіканці дорікають Гегсету за Україну

Сенатори-республіканці дорікають міністру оборони Гегсету за політику щодо України

У середу сенатори-республіканці розкритикували міністра оборони Піта Гегсета через зусилля адміністрації Трампа завершити війну в Україні шляхом залучення Росії, що вивело на перший план кричущий ідеологічний розкол у партії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Сенатор Мітч Макконнелл – один із трьох республіканців, які виступили проти затвердження Гегсета – очолив критику на бюджетних слуханнях у Сенаті.

«На кону репутація Америки», – сказав республіканець з Кентуккі. «Чи будемо ми захищати союзників-демократів від авторитарних агресорів?»

Сенатор Ліндсі Грем (республіканець від штату Катар), головний союзник Трампа, тиснув на Гегсета щодо того, чи припинить президент Росії Володимир Путін свої зусилля з розширення зв'язків з Україною. Глава Пентагону сказав, що це «ще належить побачити».

Грем заперечив: «Ну, він каже, що ні. Це ж 30-ті роки. Ще невідомо».

Нагадаємо, бюджет Сполучених Штатів на 2026 рік передбачатиме зниження військової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Пентагону Піта Гегсета, якого цитує Associated Press.

За словами глави оборонного відомства, адміністрація президента США має «зовсім інший погляд» на війну в Україні. «Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо з урахуванням усіх суперницьких інтересів по всьому світу», – стверджує він.

Як зазначив міністр, слово «перемога» нібито не має «чіткого визначення», відтак президент Дональд Трамп зацікавлений у «шляху до миру та припиненні вбивств».