Європейські запаси газу на межі виснаження? Війна в Ірані ускладнила підготовку до зими

За несприятливого сценарію запаси у сховищах можуть скоротитися до критичного рівня

Європейський Союз ризикує зіткнутися з дефіцитом природного газу обсягом до 14 млрд кубометрів узимку 2026–2027 років. Через війну в Ірані, яка порушила глобальні постачання енергоносіїв, країнам ЄС може забракнути газу в обсязі, еквівалентному приблизно 7% попиту блоку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Відповідні висновки містяться у звіті Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA), який оцінив ризики для європейського газового ринку напередодні опалювального сезону.

За підрахунками аналітиків, прогнозований дефіцит відповідає обсягу енергії, достатньому для забезпечення від 10 до 12 млн європейських домогосподарств.

Однією з головних причин можливих проблем із газопостачанням стала війна в Ірані, яка порушила міжнародні ланцюги постачання енергоносіїв. На цьому тлі ціни на природний газ досягли найвищого рівня майже за чотири роки.

Експерти попередили, що ситуація може суттєво ускладнитися, якщо майбутня зима виявиться такою ж холодною, як попередня. За такого сценарію європейські країни матимуть обмежені можливості для закупівлі додаткових обсягів газу.

Водночас прогнозований дефіцит не означає, що Європа повністю залишиться без палива. Йдеться насамперед про ризик скорочення доступних запасів у газових сховищах.

За оцінками IEEFA, обсяги газу, які країни ЄС зможуть використати зі своїх резервів, можуть виявитися приблизно на 7 млрд кубометрів меншими.

У такому разі європейським державам доведеться закуповувати додаткові обсяги палива за високими цінами на нестабільному світовому ринку. Якщо нові постачання будуть недоступними, країни можуть вдатися до заходів зі скорочення споживання газу.

Подібні ризики описані у прогнозі Європейської мережі операторів систем передачі газу (Entso-G) на зиму 2026–2027 років, оприлюдненому 8 жовтня.

У документі зазначається, що за умов холодної зими навіть за відносно сприятливого імпорту скрапленого природного газу запаси в європейських сховищах можуть скоротитися до 11%. Це мінімальний рівень стратегічних резервів, використання яких для покриття поточних потреб є обмеженим.

За оцінками Entso-G, якщо країни ЄС прагнутимуть завершити опалювальний сезон із запасами на рівні 30%, їм може знадобитися скоротити споживання газу на обсяг, еквівалентний приблизно 7% попиту. В іншому разі Європа ризикує залишитися з недостатніми резервами перед наступними періодами холодної погоди.

Додатковий тиск на газовий ринок створює запланована заборона довгострокових контрактів на постачання російського скрапленого природного газу, яка має набути чинності в січні 2027 року. За підрахунками IEEFA, це рішення може скоротити імпорт газу до Європи ще приблизно на 7 млрд кубометрів.

Аналітики пояснюють, що раніше російський газ використовувався для компенсації сезонних коливань попиту. Після скорочення цих постачань ЄС доведеться більше покладатися на альтернативних постачальників та міжнародний ринок скрапленого природного газу.

Нагадаємо, Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель не має наміру відмовлятися від цього рішення навіть на тлі нової енергетичної кризи та зростання цін.