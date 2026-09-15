Пентагон визнав нестачу стратегічних боєприпасів через війну з Іраном

Станом на кінець червня у війні було витрачено боєприпасів на суму $22,3 млрд

Протягом перших кількох місяців операції Epic Fury США випустили стільки боєприпасів по іранських цілях, що це «призвело до стратегічного дефіциту запасів і виявило вузькі місця в промисловій базі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Представники відділу закупівель заявили, що вони «працюють над оптимізацією процесів закупівлі та термінів виробництва, а також над створенням запасів критично важливих матеріалів, компонентів та окремих видів боєприпасів, щоб мати змогу швидко реагувати на надзвичайні ситуації.

Звіт генерального інспектора, який охоплює операції американських збройних сил у конфлікті з Іраном станом на 30 червня, є офіційним підтвердженням проблеми, яку адміністрація Трампа неодноразово намагалася применшити.

«У США є величезні запаси боєприпасів, особливо певних типів», – написав Дональд Трамп у соцмережах 6 серпня. У іншому дописі від 9 вересня американський лідер зазначив, що США мають «практично необмежені запаси» боєприпасів середнього та високого класу – «набагато більше, ніж ми коли-небудь змогли б використати для цієї чи будь-якої іншої війни».

Згідно з доповіддю, за оцінками Міністерства оборони, станом на кінець червня у війні було витрачено боєприпасів на суму $22,3 млрд, тоді як загальні витрати за цей період склали понад $33 млрд.

Цей звіт є першою щоквартальною оцінкою операції Epic Fury, підготовленою інспекційним генералом Пентагону, і являє собою високорівневий бюджетний орієнтир щодо витрат на війну з зазначенням сум у доларах. Конгрес вимагає подання таких щоквартальних звітів щодо військових операцій США, на які витрачаються виділені кошти. До звіту включено матеріали від наглядових органів, що контролюють діяльність Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном може завершитися ще до проміжних виборів у листопаді, водночас він прогнозує її завершення після голосування. Американський лідер також очікує різкого здешевлення бензину після припинення бойових дій.