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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Іран загнав Трампа у пастку

glavcom.ua
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Президент США Дональд Трамп
фото: Getty Images

Трамп відступив перед хуситами – і отримав нову проблему

Війна з Іраном стала чорним лебедем цього року не тільки для нас, а й для самого Трампа. Він точно не міг собі уявити такого розвитку подій. Особливо те, що він майже програв цю війну. І ось чому.

Колосальною помилкою Трампа стала відмова атакувати хуситів минулого тижня. Трамп не хотів влізати в ще одну війну в Ємені. Але фактично, хусити, які є іранськими проксі, є частиною однієї війни з Іраном. В результаті можна говорити, що Іран частково отримав контроль вже над двома протоками: Ормузькою та Баб-ель-Мандебською. Що підняло ціни на пальне в космос.

Космічна ціна на дизель обвалила рейтинг Трампа до найнижчого рівня з часів Другої Світової. серед президентів США. У вересні його підтримка впала до 32%. Це відбувається напередодні довиборів в Конгрес, які він вже однозначно програє, і питання тільки в якому масштабі. Демократи ж проти війни в Ірані і за дипломатичне врегулювання.

Іран це знає, тому смисла йому про щось домовлятись раніше чим відбудуться вибори в США – немає. Після перемоги демократів Конгрес приструнить Трампа і обмежить його «ковбойські амбіції». А відповідно угода не буде досягнута в інтересах США і союзників на Близькому Сході. Тому значною мірою можна вважати, що Трамп війну з Іраном програв.

Для нас має значення тільки одне – щоб ця війна якнайшвидше закінчилась. Бо саме від цього залежить тривалість нашої війни.

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Джерело
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Теги: США Дональд Трамп Іран війна

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