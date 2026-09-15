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Війна з Іраном виявила слабке місце американської армії – Пентагон

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Війна з Іраном виявила слабке місце американської армії – Пентагон
Війна з Іраном виснажила військові запаси США
фото: Reuters

За чотири місяці США витратили на боєприпаси понад $22 млрд, а швидко відновити запаси заважають проблеми у військовій промисловості

Війна з Іраном призвела до «стратегічного дефіциту» запасів боєприпасів США та виявила проблеми американської промисловості зі швидким відновленням використаних арсеналів. Висновки генерального інспектора Міністерства оборони США суперечать заявам президента Дональда Трампа про величезні запаси озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Згідно зі звітом, у період із 28 лютого до 30 червня Сполучені Штати витратили на боєприпаси понад $22 млрд. Масштаби їх застосування під час бойових дій призвели до «стратегічного дефіциту запасів».

Водночас генеральний інспектор виявив «вузькі місця у промисловій базі», які ускладнюють швидке поповнення використаних боєприпасів.

Міністерство оборони США наразі працює над «оптимізацією процесів закупівлі та термінів виробництва», щоб усунути дефіцит і забезпечити можливість швидко реагувати на надзвичайні ситуації.

Загалом із 28 лютого до 30 червня війна з Іраном коштувала США $33,4 млрд. Окрім понад $22 млрд витрат на боєприпаси, втрати військової техніки та обладнання становили $3,7 млрд, ще $7,4 млрд припали на інші витрати.

Серед втрат у звіті названі чотири винищувачі F-15E, один винищувач F-35 Joint Strike Fighter та 30 безпілотників MQ-9. Зазначається, що літальні апарати були втрачені за «різних обставин».

Висновки генерального інспектора стали офіційним підтвердженням проблеми із запасами, яку адміністрація Трампа раніше намагалася применшити.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що протягом перших кількох місяців операції Epic Fury американські військові випустили по іранських цілях таку кількість боєприпасів, що це «призвело до стратегічного дефіциту запасів і виявило вузькі місця в промисловій базі».

Представники відділу закупівель заявили, що вони «працюють над оптимізацією процесів закупівлі та термінів виробництва, а також над створенням запасів критично важливих матеріалів, компонентів та окремих видів боєприпасів, щоб мати змогу швидко реагувати на надзвичайні ситуації».

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Теги: системи ППО Іран США Patriot

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