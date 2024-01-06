Допомога Україні: Єврокомісія шукає варіант у разі відсутності згоди всіх країн ЄС

Урсула фон дер Ляєн: «Брюсель має невеликий резерв часу, щоб досягти результату» у погодженні лідерами ЄС створення Українського фонду»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується альтернативний варіант у випадку відсутності консенсусу в блоці. Про це повідомила фон дер Ляєн на прес-конференції у Брюселі.

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Відповідаючи на запитання про можливість прийняття рішення в ЄС щодо фінансування для України у розмірі кількох десятків млрд євро, на що Угорщина наклала вето на саміті у грудні, президентка Європейської комісії допустила інший спосіб для рішення ситуації.

«Справді, домовленість серед усіх 27 країн (членів ЄС – Ред.) є першим пріоритетом. Проте безумовно ми повинні бути готовими до інших варіантів – операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз», – сказала вона.

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Також фон дер Ляєн назвала важливим кроком передачу Україні наприкінці грудня останнього траншу з пакета ЄС макрофінансової допомоги у розмірі у 18 млрд євро.

Разом з тим Брюсель має «невеликий резерв часу... щоб досягти результату» у погодженні лідерами ЄС створення Українського фонду, додала президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

Згодом стало відомом, що Європейська комісія вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

До слова, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо дорікнув угорському колезі Віктору Орбану й зауважив, що Європейський союз – це не «угорський базар».