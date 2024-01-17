Канада знайшла, як запобігти «витоку» інформації до Росії та ще двох країн

Канада вважає, що витік інформації до РФ, Китаю та Ірану може стати загрозою нацбезпеці

Канада оприлюднила нові правила, спрямовані на боротьбу з можливими витоками результатів конфіденційних технологічних досліджень за кордон. Про це пише Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо опублікував список із десятків російських, китайських та іранських інститутів, шкіл та лабораторій, які «можуть становити загрозу національній безпеці Канади», зазначає видання. При цьому список постійно переглядатиметься і доповнюватиметься.

Серед 11 стратегічно важливих напрямків досліджень – штучний інтелект і технології даних, квантова наука та аерокосмічні та супутникові системи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оттава стурбована тим, що іноземні супротивники мають намір отримати конфіденційні канадські дослідження та інтелектуальну власність, співпрацюючи в проектах з науковцями в Канаді.

У повідомленні йдеться, що уряд не фінансуватиме секретні дослідні проєкти канадських учених та організацій, зокрема штучного інтелекту, передових енергетичних технологій, аерокосмічних та супутникових систем, якщо вони якимось чином пов'язані з установами, внесеними до цього списку.

Bloomberg нагадав, що торік газета Globe and Mail повідомила, що дослідники з десятків канадських університетів працювали з вченими, пов'язаними з китайськими військовими. Незабаром після цього уряд заявив про свій намір припинити фінансування таких проектів.

Раніше Сполучені Штати Америки і Канада ввели санкції проти Росії. Під обмеження потрапили оборонні заводи, банки та осіб, які брали участь у «виборах» на окупованих територіях. Про це повідомили пресслужби міністерство фінансів США та міністерства закордонних справ Канади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) виконує зобов'язання, взяті на себе лідерами «Великої сімки», вживаючи заходів проти суб'єктів третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії проти України.

Вашингтон націлився на російські мережі військових закупівель і тих, хто допомагає РФ купувати верстати, обладнання та ключові ресурси.

До слова, Канада, після того, як Україна підписала з Великою Британією угоду про безпекову співпрацю, і собі активізувала переговори про безпекову угоду із Києвом. Українська влада вже отримала проєкт відповідної угоди. Про це заявила посол Канади в України Наталка Цмоць. У Канаді вважають, що це має бути угода про «безпекові запевнення – security assurances», уточнила пані посол. Водночас вона не вбачає жодних проблем у такому терміні. За словами Наталки Цмоць, такий підхід є спільним для країн «Великої сімки».