Євросоюз дійшов згоди щодо регулювання штучного інтелекту

Законопроєкт накладає фінансові санкції на компанії, які порушують правила використання ШІ

Після більш ніж 37 годин переговорів цього тижня делегати від Європейської комісії, Європейського парламенту та 27 країн-членів ЄС досягли згоди щодо регулювання штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє Bloomberg.

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«Ми витратили багато часу на пошук правильного балансу між максимальним використанням потенціалу ШІ для підтримки правоохоронних органів та захистом основних прав наших громадян. Ми не хочемо масового стеження в Європі», – повідомив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

Учасники переговорів погодилися дозволити деяке сканування обличчя у реальному часі, але з гарантіями та винятками. Угода заборонить біометричне сканування, яке класифікує людей за чутливими характеристиками, такими як політичні чи релігійні переконання, сексуальна орієнтація чи раса. Офіційні особи заявили, що це одне з найскладніших та найчутливіших питань.

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Запропонований закон накладає фінансові санкції на компанії, які порушують правила, зі штрафами у розмірі до 35 млн євро, або 7% світового обороту, залежно від порушень і розміру компанії.

Проєкт закону ще має бути офіційно схвалений як державами-членами ЄС і парламентом. Але ця угода знаменує собою важливий крок до епохи політики штучного інтелекту, яка задасть тон регулюванню технології, що швидко розвивається.