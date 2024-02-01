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У Брюсселі розпочинається спеціальне засідання Європейської Ради щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Брюсселі розпочинається спеціальне засідання Європейської Ради щодо України
Усі 27 національних лідерів блоку зустрічаються у Брюсселі 1 лютого
фото з відкритих джерел

Лідери ЄС намагатимуться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не блокувати виділення нової підтримки для України

Сьогодні, 1 лютого у Брюсселі розпочинається спеціальне засідання Європейської Ради за участі голів держав та урядів країн-членів ЄС з метою домовитися про надання фінансової допомоги Україні.

Лідери ЄС вже прибувають на саміт і намагатимуться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не блокувати виділення нової підтримки для України, передає Уніан.

Зокрема, у прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте запитали, впевнений він, що сьогодні буде консенсус поміж усіма 27 лідерами країн-членів ЄС щодо допомоги для України.

«Ні, але я вірю, що ми повинні дійти згоди з 27 країнами, у тому числі з Угорщиною, і я обережно оптимістичний, що ми можемо, якщо Угорщина готова на компроміс», – сказав Рютте.

При цьому, прем'єр Нідерландів сказав, що на його думку, неможливо виконати кожне бажання прем'єра Угорщини Віктора Орбана. «Але зрештою ми повинні якимось чином знайти рішення, і я сподіваюсь, що сьогодні ми зможемо», – додав Рютте.

Він наголосив, що треба узгодити виділення 50 млрд євро для України, бо боротьба українців – це боротьба європейців. На його переконання, українці повинні перемогти.

Водночас прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо сказав, що головна тема сьогоднішньої зустрічі стосується способів продовження підтримки України, аби українці могли купувати оборонне спорядження та мали можливість виплачувати зарплати.

«Дуже важливо, аби ми домовились між 27 країнами. На минулій Європейській Раді була узгодженість між 26 країн, і ця згода досі є, бо 26 країн дужі чіткі щодо того, що перебуває на порядку денному, аби ми могли продовжувати. Я впевнений у наших можливостях дійти компромісу між 27 країнами», – наголосив де Кроо.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати виділення бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від ЄС, лише якщо суму кожного року будуть затверджувати одностайно. 

Нагадаємо, як повідомило видання Bloomberg, лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.

Читайте також: ЄС підірве економіку Угорщини, якщо Орбан накладе вето на допомогу Україні – FT
Теги: Європейський союз гроші Угорщина

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