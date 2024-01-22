Шмигаль назвав три основні завдання України на 2024 рік

Однією з цілей України в 2024 році є членство в НАТО

Україна сподівається, що у виконанні усіх завдань їй допоможе Польща

Цього року Україна має три ключові завдання і просить Польщу про допомогу у їх виконанні. Про це прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час спільного брифінгу з главою польського уряду Дональда Туском у Києві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами посадовця, перше завдання – це погодження Європейською радою інструменту фінансової підтримки Ukraine Facility.

Другим завданням очільник українського уряду назвав початок переговорного процесу, вступ України в ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«І третє, це чіткі та сміливі рішення на Вашингтонському саміті НАТО щодо руху України до членства в Альянсі», – додав він.

Прем’єр-міністр України наголосив, що держава сподівається на підтримку Польщі у виконанні всіх вищеперелічених завдань.

«Вдячні за підтримку у всіх цих питаннях і напрямках», – резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія своїми масштабними обстрілами намагається зламати дух українців. Тому пріоритетом №1 є посилення ППО та озброєння України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Головне управління розвідки Міністерства оборони України назвало головні цілі окупантів на 2024 рік.

До слова, безпековий договір України зі Сполученими Штатами Америки буде особливим та матиме більше пунктів.