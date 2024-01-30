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Стало відомо про що лідери ЄС оголосять на саміті 1 лютого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо про що лідери ЄС оголосять на саміті 1 лютого
Основною темою саміту у Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні

Лідери Європейського Союзу на саміті 1 лютого  підтвердять свою рішучість продовжувати надавати «своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку» Україні. Про це повідомляє Reuters.

«Європейська рада також підтверджує гостру необхідність прискорити постачання боєприпасів та ракет», – йдеться у проєкті рішення саміту, з яким ознайомилося агентство.

Проєкт залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери також внести ще 5 млрд євро на допомогу Україні до Європейського фонду світу, який використовувався для фінансування постачання зброї Києву.

Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні, при цьому Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС.

Ідея про виділення ще 5 млрд євро включена до проекту тексту у квадратні дужки, що вказує на те, що вона все ще є предметом обговорення, зазначає агентство.

Основною темою саміту у Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мета лютневого спеціального саміту Європейського союзу полягає в погодженні усіма країнами-членами блоку фінансової допомоги для України.

Також президент Латвії Едгарс Рінкевічс вважає, що уже цього тижня лідери Європейського Союзу можуть укласти угоду про надання допомоги Україні на суму близько 50 млрд євро. 

Теги: Європейський союз саміт Україна

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