У Брюсселі відбулася перша зустріч щодо скринінгу українського законодаства

Стартова зустріч для проведення скринінгу в Брюсселі

Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу

У Брюсселі пройшла перша зустріч щодо скринінгу українського законодавства на відповідність до законодавства ЄС. На зустрічі була присутня віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Про це йдеться на урядовому порталі.

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Засідання відбулося у гібридному форматі – частина української делегації, зокрема заступники міністрів з питань європейської інтеграції, долучилися до зустрічі з представниками Європейської комісії онлайн.

Сторону ЄС на засіданні представляли генеральний директор Директорату Єврокомісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення (DG NEAR) Герт Ян Купман та Анна Ярош-Фріз, директор по відносинах з Україною.

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Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу. ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії. Українська сторона отримала офіційні матеріали (guidance) для підготовки.

Стефанішина наголосила, що українські інституції мобілізовані та готові до активної спільної роботи.

Україна своєю чергою презентувала бачення переговорної архітектури. Учасники зустрічі обговорили підходи до формування переговорних команд, підготовку переговорної рамки ЄС та переговорної позиції України, проведення першої міжурядової конференції та календар взаємодії на найближчі місяці.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї обговорили структуру переговорів про вступ України до ЄС.

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Раніше Європейська рада дала зелене світло старту переговорів про вступ України до ЄС.

Як повідомлялося, на початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони домовилися про початок скринінгу українського законодавства.