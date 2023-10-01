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Скільки грошей Євросоюз виділив Україні? Боррель назвав цифру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Скільки грошей Євросоюз виділив Україні? Боррель назвав цифру
Військова підтримка ЄС сягнула 25 млрд євро
фото: Рустем Умєров

Європейський Союз загалом виділив на підтримку України 85 млрд євро

Військова підтримка Україні від Європейського Союзу складає 25 мільярдів євро, а вся разом: військова, цивільна, гуманітарна – 85 млрд євро. Про це на пресконференції у Києві, відповідаючи на питання Суспільного, сказав представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

За словами представника ЄС, військова підтримка сягнула 25 млрд євро.

«Ми знаємо, як це важливо. І я запевнив міністра Умєрова, що ми працюємо заради миру, але водночас, ми продовжимо підтримку», – сказав політик про важливість фінансової підтримки.

Також він прокоментував свою зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. За словами Жозепа Борреля, він привітав Умєрова з призначенням на посаду. Політики обмінятися інформацією та обговорили ситуацію на полі бою – з військової точки зору щодо підтримки ЄС української армії.

«Це була зустріч для того, щоб визначити пріоритети з міністром оборони, показати йому, що ми робимо й що ми могли б робити більше. А також, щоб зрозуміти причину, чому в деяких випадках наша підтримка не сприймається настільки важливою, якою вона є», – додав Боррель.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель приїхав до Києва 1 жовтня після візиту до Одеси. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Дипломат взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловив підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за спільні європейські цінності.

Також Боррель зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим. Політики обговорили безперервну військову допомогу ЄС. Боррель підкреслив, що Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Він зазначив, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для нашої держави.

 

Теги: гроші Європейський союз

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