Скільки грошей Євросоюз виділив Україні? Боррель назвав цифру

Європейський Союз загалом виділив на підтримку України 85 млрд євро

Військова підтримка Україні від Європейського Союзу складає 25 мільярдів євро, а вся разом: військова, цивільна, гуманітарна – 85 млрд євро. Про це на пресконференції у Києві, відповідаючи на питання Суспільного, сказав представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

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За словами представника ЄС, військова підтримка сягнула 25 млрд євро.

«Ми знаємо, як це важливо. І я запевнив міністра Умєрова, що ми працюємо заради миру, але водночас, ми продовжимо підтримку», – сказав політик про важливість фінансової підтримки.

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Також він прокоментував свою зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. За словами Жозепа Борреля, він привітав Умєрова з призначенням на посаду. Політики обмінятися інформацією та обговорили ситуацію на полі бою – з військової точки зору щодо підтримки ЄС української армії.

«Це була зустріч для того, щоб визначити пріоритети з міністром оборони, показати йому, що ми робимо й що ми могли б робити більше. А також, щоб зрозуміти причину, чому в деяких випадках наша підтримка не сприймається настільки важливою, якою вона є», – додав Боррель.

Нагадаємо, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель приїхав до Києва 1 жовтня після візиту до Одеси. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Дипломат взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловив підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за спільні європейські цінності.

Також Боррель зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим. Політики обговорили безперервну військову допомогу ЄС. Боррель підкреслив, що Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Він зазначив, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для нашої держави.