Коли Україні світить членство в ЄС: Голова представництва назвала терміни

Катаріна Матернова: «Вам треба підтримувати темп реформ – а це не завжди лінійний процес»

Найімовірніше Україна зможе стати членом Європейського Созу ближче до 2030 року, якщо збережеться поточний темп реформ. Про це повідомила нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв'ю «Європейській правді».

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Матернова зазначила, що пояснює всім у Брюсселі, що в Україні час тече зовсім інакше.

«Те, що в інший місцях забирає місяці, тут може відбутися за кілька тижнів чи дні», – зазначила вона.

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«Тому я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін. Але він можливий якщо дуже, дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ – а це не завжди лінійний процес. Утім, я можу собі уявити, що це буде реальністю», – пояснила Матернова.

Водночас, за її словами, для цього потрібні не лише ті реформи, які має здійснити Україна.

«Терміни визначатимуть також інституційні та політичні зміни, які мають відбутися з боку Європейського Союзу. ЄС має бути готовим до розширення за межі нинішніх 27 країн-членів. Без змін у системі голосування, у системі прийняття рішень, число членів ЄС не може розширюватися до нескінченності», – розповіла Матернова.

Вона також зазначила, що у випадку України важливу роль відіграє геополітика.

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«Немає сумнівів у тому, що ми би зараз взагалі не обговорювали питання про те, коли і як Україна вступить до ЄС, якби не жахливі події 24 лютого і все подальше. Тож геополітика, звичайно, відіграє певну роль. Геополітика визначає вектор», – наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів про вступ України в ЄС.