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США ввели нові масштабні санкції проти Росії. У списку банки та заводи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США ввели нові масштабні санкції проти Росії. У списку банки та заводи
фото з відкритих джерел

Під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі

Сьогодні, 14 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна, повідомляє Мінфін США.

Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.

Які підприємства потрапили під обмеження

  • «Автоваз»
  • «Москвич»
  • «Трансмашхолдинг»
  • «Росавтодор»
  • НВО «Сатурн»
  • «Сінко-Банк»

Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує додати до списку санкцій п'ять турецьких компаній і одного громадянина Туреччини.

«Внесені до списку санкцій, що включають судноплавні й торговельні компанії, звинувачуються в допомозі з ремонту суден, пов'язаних із Міністерством оборони Росії, які підпадають під санкції, та допомозі в передачі «товарів подвійного призначення», – пише Reuters.

Раніше повідомлялося,. що Європейський Союз не буде продовжувати санкції проти трьох бізнесменів, які обвинувачуються у війні Росії проти України, коли цього тижня закінчиться термін дії поточних санкцій. 

Теги: Мінфін санкції АвтоВАЗ Європейський союз

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