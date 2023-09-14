США ввели нові масштабні санкції проти Росії. У списку банки та заводи
Під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі
Сьогодні, 14 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна, повідомляє Мінфін США.
Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.
Які підприємства потрапили під обмеження
- «Автоваз»
- «Москвич»
- «Трансмашхолдинг»
- «Росавтодор»
- НВО «Сатурн»
- «Сінко-Банк»
Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.
Адміністрація президента США Джо Байдена планує додати до списку санкцій п'ять турецьких компаній і одного громадянина Туреччини.
«Внесені до списку санкцій, що включають судноплавні й торговельні компанії, звинувачуються в допомозі з ремонту суден, пов'язаних із Міністерством оборони Росії, які підпадають під санкції, та допомозі в передачі «товарів подвійного призначення», – пише Reuters.
Раніше повідомлялося,. що Європейський Союз не буде продовжувати санкції проти трьох бізнесменів, які обвинувачуються у війні Росії проти України, коли цього тижня закінчиться термін дії поточних санкцій.
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