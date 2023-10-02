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Санкції проти РФ. Зеленський дорікнув Євросоюзу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Санкції проти РФ. Зеленський дорікнув Євросоюзу
Президент України зазначив, що будь-які санкційні паузи лише збільшують час російської агресії
фото з відкритих джерел

Зеленський вважає, що пауза після 11-го санкційного пакета Євросоюзу проти РФ «вже занадто затягнулася»

Пауза в узгодження 11 пакету санкцій ЄС проти РФ збільшує час російської агресії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Києві, пише Інтерфакс-Україна.

«Санкційного тиску на Росію явно замало. Це видно насамперед зі зростання кількості ударних дронів і авіаударів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій», – сказав Зеленський.

За словами очільника України, «будь-яке постачання до Росії, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, має припинитися».

«Це чіткий інтерес не тільки України, а й кожного у світі, хто хоче якнайшвидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам у протидії обходу санкцій», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що потрібно активізувати роботу і щодо нового санкційного пакета Євросоюзу, оскільки будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакета «вже занадто затягнулася».

«Наразі необхідні санкції проти російської атомної галузі – і за те, що Росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпечний крок проти використання сумнівних російських атомних технологій, сумнівних і з точки зору безпеки, і з політичної точки зору», – пояснив глава держави.

Крім того, Зеленський наголосив, що «необхідне й продовження санкційного тиску на інші сектори економіки держави-терориста, а також розширення санкцій проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема імпорту обладнання та хімікатів».

«Кожен іранський ударний дрон, що б'є по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску», – підсумував президент.

Нагадаємо, що 2 жовтня у Києві розпочалося засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ, яке є першим в історії зустріччю представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами ЄС. Глави МЗС країн ЄС здійснюють не анонсований візит до Києва для неформальної зустрічі для демонстрації підтримки України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

До слова, Європейський Союз готується до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України. Новий пакет може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США, дату якого наразі не встановлено.

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Теги: росія санкції Володимир Зеленський Європейський союз

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