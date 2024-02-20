Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій
ЄС почав вводити санкції проти РФ у 2014 році після окупації Криму та частини Донбасу
фото з відкритих джерел

Санкції проти країни-агресорки продовжено до 25 лютого 2025 року

Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій проти Росії за окупацію територій України. Санкції діятимуть до 25 лютого 2025 року, йдеться в Офіційному журналі ЄС.

«Доки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти всі заходи, введені в даний час ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це необхідно. Отже, обмежувальні заходи повинні бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Рада ЄС 14 та 15 грудня 2023 року підтвердила агресивну війну Росії проти України, яка є явним порушенням статуту ООН. В Офіційному журналі ЄС також нагадали про непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємне право на самооборону від агресії РФ.

Зазначається, що Рада ЄС ввела санкції проти Росії 23 лютого 2022 року, а 6 жовтня 2022 року у відповідь на незаконну анексію Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України було прийнято додаткове рішення, яким розширено географічне охоплення обмежень.

Варто додати, що ЄС почав вводити санкції проти країни-агресорки у 2014 році після окупації Криму та частини Донбасу. Після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз запровадив 12 пакетів санкцій.

До слова, Сполучені Штати Америки розглядають санкції проти китайських компаній, яких підозрюють у допомозі Росії у війні проти України. Обмеження стануть першими прямими санкціями проти Пекіна, попри давні підозри Заходу щодо його підтримки військових операцій Росії.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії – причиною стали китайські компанії. ЄС прагне довести до кінця свій 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Це доповнить пакет фінансової підтримки Києва в розмірі 50 млрд євро і пропозицію про резервування прибутку від заморожених активів країни-агресорки.

Теги: росія Європейський союз санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борис Надєждін
Путін призначив собі «конкурента»
11 лютого, 07:52
Смерть Олексія Навального стала головною новиною усіх світових ЗМІ
Кого вбив Путін?
17 лютого, 19:15
Українців в РФ було приречено на русифікацію
Навіщо Зеленському указ про українців у РФ: роз'яснення Центру протидії дезінформації
23 сiчня, 14:03
Президент Угорщини Віктор Орбан та президент Росії Володимир Путін
ISW: Росія підбурює націоналістичні настрої в Європі, щоб використати їх проти України
30 сiчня, 08:39
Підсанкційні компанії діяли як таємні закупівельні організації для виробництва «Шахедів»
США запровадили нові санкції проти виробників «Шахедів»
2 лютого, 18:57
Найбільша банківсько-фінансова група Кіпру – Bank of Cyprus покинула ринок РФ
Відразу вісім міжнародних компаній покунули ринок РФ у січні
6 лютого, 16:08
У харківському метро почала протікати стеля через постійні обстріли РФ
У харківському метро почала протікати стеля через постійні обстріли РФ
13 лютого, 23:00
США повідомили, скільки разів Росія запускала балістичні ракети КНДР проти України
США повідомили, скільки разів Росія запускала балістичні ракети КНДР проти України
7 лютого, 03:50
Розміри вирви від російської ракети
Фото дня: вирва від російської ракети у лісі біля Бучі
15 лютого, 22:32

Політика

Працівники ще однієї галузі долучились до фермерських протестів у Польщі
Працівники ще однієї галузі долучились до фермерських протестів у Польщі
Глава МЗС Польщі розкритикував зволікання з допомогою Україні
Глава МЗС Польщі розкритикував зволікання з допомогою Україні
Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком
Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком
Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій
Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій
Впевненість Заходу в перемозі України на найнижчому рівні за два роки – Politico
Впевненість Заходу в перемозі України на найнижчому рівні за два роки – Politico
Солідарні з Україною: у Латвії 24 лютого пройде «хвилина мовчання»
Солідарні з Україною: у Латвії 24 лютого пройде «хвилина мовчання»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
56K
Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
37K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
36K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
27K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
22K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події

Новини

Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua