Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій
Санкції проти країни-агресорки продовжено до 25 лютого 2025 року
Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій проти Росії за окупацію територій України. Санкції діятимуть до 25 лютого 2025 року, йдеться в Офіційному журналі ЄС.
«Доки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти всі заходи, введені в даний час ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це необхідно. Отже, обмежувальні заходи повинні бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року», – йдеться у повідомленні.
Крім того, Рада ЄС 14 та 15 грудня 2023 року підтвердила агресивну війну Росії проти України, яка є явним порушенням статуту ООН. В Офіційному журналі ЄС також нагадали про непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємне право на самооборону від агресії РФ.
Зазначається, що Рада ЄС ввела санкції проти Росії 23 лютого 2022 року, а 6 жовтня 2022 року у відповідь на незаконну анексію Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України було прийнято додаткове рішення, яким розширено географічне охоплення обмежень.
Варто додати, що ЄС почав вводити санкції проти країни-агресорки у 2014 році після окупації Криму та частини Донбасу. Після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз запровадив 12 пакетів санкцій.
До слова, Сполучені Штати Америки розглядають санкції проти китайських компаній, яких підозрюють у допомозі Росії у війні проти України. Обмеження стануть першими прямими санкціями проти Пекіна, попри давні підозри Заходу щодо його підтримки військових операцій Росії.
Нагадаємо, Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії – причиною стали китайські компанії. ЄС прагне довести до кінця свій 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Це доповнить пакет фінансової підтримки Києва в розмірі 50 млрд євро і пропозицію про резервування прибутку від заморожених активів країни-агресорки.
Коментарі — 0