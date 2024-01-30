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ISW: Росія підбурює націоналістичні настрої в Європі, щоб використати їх проти України

Катерина Іванова
glavcom.ua
ISW: Росія підбурює націоналістичні настрої в Європі, щоб використати їх проти України
Президент Угорщини Віктор Орбан та президент Росії Володимир Путін
фото: Euronews

Ультраправі політики Угорщини та Румунії заявили, шо їх країни повинні претендувати на землі України

Росія розпалює неоімперіалістичні та націоналістичні настрої в Європі, щоб вбити клин між Україною та західними союзниками. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти проаналізували дві заяви європейських лідерів. Першу, лідера угорської партії «Наша Батьківщина» Ласло Тороцкоі заявив, що Угорщина має претендувати на Закарпатську область України. В свою чергу румунський правий політик Клаудіу Тарзіу заявив, що Румунії необхідно «реінтегрувати» сусідні з Румунією території України, де проживало румунське населення.

На думку авторів матеріалу, російські джерела посилили заяви Тороцкоя та Тарзіу та підкреслили ці ультранаціоналістичні претензії Румунії та Угорщини на українську територію. Аналітики нагадали, що Росія неодноразово пропонувала ідею «розподілу України» між Росією та Заходом до початку повномасштабного вторгнення.

Однак, російський диктатор Путін та інші керівники російського режиму відновили цей наратив у грудні 2023 року, заявивши, що Україна має історичні «територіальні суперечки» з Польщею, Румунією та Угорщиною, але може зберегти свій «суверенітет», якщо вся країна складатиметься з кордонів Львівської області.

Експерти вважають, що серед націоналістичних європейських фракцій і їхніх власних націоналістичних ідеологій набула популярності концепція «русского мира».

Нагадаємо, лідер румунської партії заявив про бажання анексувати українські території. За словами Тарзіу, потрібно скористатись війною на європейському континенті, щоб повернути «історично румунські території»

Також лідер угорської партії висунув претензію на Закарпаття.

«Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія», – заявив політик.

Проте 29 січня на переговорах міністр закордонних справ Угорщини Сійярто зробив заяву про відновлення довіри між Україною та Угорщиною.

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Теги: диктатор населення суверенітет Україна партії Угорщина путін Батьківщина росія

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