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США повідомили, скільки разів Росія запускала балістичні ракети КНДР проти України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США повідомили, скільки разів Росія запускала балістичні ракети КНДР проти України
фото з відкритих джерел

Незаконні поставки зброї з КНДР до Росії підривають регіональну стабільність

Росія щонайменше дев'ять разів запускала балістичні ракети, поставлені КНДР, проти України. Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки.

«Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки», – сказав Роберт Вуд у своєму виступі.

За його словами, щонайменше дев'ять разів проти України було застосовано ракети, які Росії поставила Північна Корея.

Водночас представник США додав, що саме Росія є єдиним агресором у цій війні й лише Москва може її закінчити сьогодні.

«Але навіть за повної відсутності будь-якої серйозної демонстрації зацікавленості Путіна у мирному врегулюванні війни, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН», – підкреслив Вуд. 

Нагадаємо, Британія надала ООН докази вантажних поставок з Північної Кореї до РФ. Наразі Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на далекому сході РФ у вересні минулого року. У повідомленні припускають, що двосторонні відносини двох диктаторських країн розширюються.

Раніше міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР може продати Росії нові типи ракет і провести подальші випробування зброї для ескалації напруженості перед виборами у Південній Кореї і США.

Також постійний представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук повідомив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.

До слова, влада Північної Кореї заявила про безпідставність звинувачень про використання Росією північнокорейських ракет у війні проти України.

Представник Пхеньяна у відповідь на засудження країнами світу незаконної військової співпраці між КНДР і РФ традиційно критикував Сполучені Штати, хвалив Росію і виправдовував відносини його країни з Москвою.

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Теги: росія Північна Корея Україна Москва балістичні ракети

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