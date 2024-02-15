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Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Угорщина стала єдиною країною, яка виступила проти підписання 13-го пакета санкцій
фото з відкритих джерел

ЄС планує запровадити черговий пакет санкції до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ

Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії – причиною стали китайські компанії. Про це повідомляє Financial Times.

ЄС прагне довести до кінця свій 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Це доповнить пакет фінансової підтримки Києва в розмірі 50 млрд євро і пропозицію про резервування прибутку від заморожених активів країни-агресорки.

Угорщина була єдиним противником на зустрічі послів ЄС, які в іншому разі підписали б пакет санкцій, спрямований проти майже 200 фізичних і юридичних осіб з Росії, Китаю та інших країн, які, як вважається, допомагають військовим діям Москви. «Угорці не погодилися через китайські компанії», – сказав один із чиновників.

Інший чиновник, обізнаний про дискусії, охарактеризував їх як «дуже плідний обмін думками», та зазначив, що блокування Угорщини було спричинене тим, що посол Будапешта «попросив трохи більше часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій».

Пропозиція не позбавлена суперечностей, оскільки вона передбачає запровадження санкцій проти трьох китайських компаній та однієї індійської. Аналогічний крок минулого року був заблокований цілою низкою країн-членів. Якщо пропозицію буде схвалено, це буде перший випадок, коли підприємства материкового Китаю та Індії потраплять під санкції ЄС.

За словами чиновників, обговорення продовжиться, і, найімовірніше, буде розглянуто міністрами країн-членів на зустрічі наступного тижня. Прихильники пакета санкцій сподіваються досягти угоди до наступної середи, щоб встигнути до 24 лютого.

Нагадаємо, три найбільші китайські нафтогазові компанії потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни. Йдеться про China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC). Ці компанії, за даними НАЗК, продовжують реалізовувати спільні проєкти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою податків.

Читайте також: ЄС вперше може ввести санкції проти китайських компаній за допомогу Росії 
Теги: санкції Китай Угорщина Європейський союз

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