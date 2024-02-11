Путін призначив собі «конкурента»

Кампанія з безнадійним Надєждіним добігла кінця. Російська ЦВК (зрозуміло, з чиєї подачі) «забракувала» підписи за цього надто технологічного (ніби) антивоєнного кандидата

Погралися – і досить.

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А заразом переписали усіх «неблагонадьожних», які часто під камери ставили за Надєждіна підписи.

Зрештою, це з самого початку було схоже на «розводняк», який давав можливість випустити пару, заговорити якійсь купці народу про альтернативу, а то й (о боже!) – про перемогу маловідомого політика з орбіти Сергія Кирієнка. Наївні!

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Власне, є підозра, що від самого початку Надєждін був ще й технічним кандидатом в кандидати для Владислава Даванкова (є така в Росії партія «Нові люди»). Мовляв, якщо не зареєструють Надєждіна, він закличе голосувати саме за цю кандидатуру. Сам Даванков теж стояв у черзі й підписувався у листах за висування Надєждіна. Це було смішно.

Щоб довго не пояснювати, хто такий Даванков, можна сказати так: це єдиний кандидат, крім, звісно, Путіна, який на федеральних каналах згадується у позитивному контексті. Що все пояснює. І саме йому, очевидно, в цій оперетці відведена роль основної «альтернативи» задля легітимізації процесу. Бо дійсно – царю негоже йти на вибори одному – скоморохи повинні відтанцювати свої па.

Завдання кремлівської адміністрації – показати світу любов народу до лідера нації та миршавість тих, хто стоятиме поряд з ним в бюлетені. Це й так вже має бути великою честю для обраних.

Словом, на цьому інтригу з так званими виборами в Росії можна вважати вичерпаною.