Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Кого вбив Путін?

glavcom.ua
Смерть Олексія Навального стала головною новиною усіх світових ЗМІ
фото з відкритих джерел

Мертвий Навальний ще може стати другом України

Путін вбив Навального. Замучив свою жертву з методичністю маніяка. Але кого він вбив? Хто такий Навальний?

Насправді було два Навальних. З першим познайомились ми і це був дуже неприємний тип. Ксенофоб, який зігує на нациських руських маршах, радіє війні з Грузією, принижуючи грузин, а потім ще й розповідає, що «Крим – то не бутерброд» щоб його повертати Україні.

Але Захід знає і захоплюється вже іншим Навальним. Він познайомився з ним вже пізніше, коли Навальний був лідером молодіжнього протестного руху в Росії, єдиним справжнім опозиціонером в Росії, безкомпромісним борцем з корупцією, який за свою боротьбу спочатку був отруєний посіпаками Путіна, а потім і замучений у казематах. Він єдиний з російських політиків наважувався відверто засуджувати повномасштвбне вторгнення, а його план, написаний вже у в'язниці, передбачав вже і повернення Криму і репарації Україні. На додачу у цього Навального ідеальний образ західного політика, молодого, красивого, хороброго з ідеальною родиною.

Насправді, якби ми знали того самого Навального що і Захід, ми б також захоплювались їм. Або якби ми вірили, що людина може змінюватись. Але ми не такі. Проте ми маємо розуміти, чому Захід так відверто захоплюється Навальним. Чому він посмертно отримає ще багато регалій. Чому в Голівуді знімуть кіно, за яке, можливо, Ді Капріо отримає другий Оскар. І коли ми будемо комунікувати із Заходом то треба пам'ятати, який образ Навального вони мають. І вони цей образ не змінять. І тому, якщо ми хочемо бути почутими на Заході, то треба утримуватись від всіх тих мемів, які ми побачили за останні кілька днів. Бо Захід не сприйме це і будь-яка людина з України, яка буде зловштішатися там з Навального і його смерті потрапить у чорний список. І ви нікому нічого не доведете, розповідаючи про свій образ Навального. Піздно. Навальний – то вже міф. Путін вбив людину і створив цей потужний міф.

Але це не про емоціі, це про ефективність.

Кого вбив Путін? Він вбив того другого Навального. І це має допомогти Україні. Бо ще раз показує, що домовленості з Путіним неможливі. І єдина відповідь на вбивство Навального, яка має право на існування, це збільшення допомоги Україні. Це вбивство, враховуючи рівень популярності Навального в штатах, має посилити позиції друзів України в Конгресі.

Мертвий Навальний ще може стати другом України. Може стати корисним росіянином. На відміну від живого.

А що Путін? Навіщо? Окрім того, що маніякам не треба додаткових причин щоб вбивати. Можливо, в пошуках раціонального зерна, ми побачимо тут сигнал від нього, що досить шукати альтернативи. Що говорити в Росії треба тільки з ним. Про що це каже нам? Що Путін дуже хоче домовитись. Кидаючи шалені сили на фронт, стираючи з лиця землі Авдіївку, вбиваючи Навального, заграваючи з Трампом, даючи безглузді інтерв'ю – Путін просто хоче домовитись.

І це не ознака сили. І це точно не говорить нам, що Росія готова воювати нескінчено.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін вбивство Олексій Навальний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євросоюз планує накласти санкції проти низки російських посадовців, що причетні до викрадення українських дітей
ЄС введе санкції за депортацію українських дітей: хто потрапить під обмеження
14 лютого, 18:58
Восени 2020-го голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін створив спеціальний відділ з «денацифікації». За його задумом, співробітники цього відділу мають розслідувати злочини, пов'язані з «реабілітацією нацизму» та «спотворенням історії»
Росія оголосила в розшук військових та політиків, серед них: мер Луцька та прем’єр-міністерка Естонії
13 лютого, 15:01
Росія наразі тримає у Чорному морі чотири кораблі
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі
13 лютого, 08:19
Безпілотники вже зупинили роботу двох заводів у Росії
Атаки дронів обвалили російську економіку – Bloomberg
7 лютого, 04:22
Уражений «Новочеркаськ» був збудований у Польщі за часів СРСР та введений у стрій в 1987 році
Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: Росія вперше офіційно підтвердила загибель моряка
30 сiчня, 14:25
Кількість відеокамер по всій Росії, підключених до системи розпізнавання облич, досягла 508 тисяч
Система розпізнавання облич: як у Росії розширюють контроль над населенням
25 сiчня, 19:04
Юлія Навальна поставила підпис за висунення Бориса Надєждіна в президенти Росії
Дружина Навального підтримала кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна
24 сiчня, 21:49
Найманець Мухаммад Аділь підписав контракт з армією РФ, а вже через місяць відправився на передову
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
18 сiчня, 19:03
За словами Зеленського, у разі програшу України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту
Трамп пропонує «помирити» Україну та Росію. Зеленський відреагував
17 сiчня, 16:39

Сергій Фурса

Кого вбив Путін?
Кого вбив Путін?
Путін і Трамп зізналися один одному у коханні
Путін і Трамп зізналися один одному у коханні
Боятися мобілізації – це нормально, але не демотивуйте інших
Боятися мобілізації – це нормально, але не демотивуйте інших
Провал путінського інтерв’ю з Такером Карлсоном
Провал путінського інтерв’ю з Такером Карлсоном
Чи винна Україна у затримці допомоги від США?
Чи винна Україна у затримці допомоги від США?
США красиво провчили Ердогана, а заодно й Україні допомогли
США красиво провчили Ердогана, а заодно й Україні допомогли

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Московська церква вирушає в тур Україною
26K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
6600
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство
4806
Житло, робота та соціальний захист: як змінилось життя біженців у Чехії
4507
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
4174
Урешті війні в Україні прийде кінець, а що далі? Чотири варіанти майбутнього

Новини

«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Сьогодні, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Сьогодні, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua