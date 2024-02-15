Фото дня: вирва від російської ракети у лісі біля Бучі

Світлини зроблені біля села Буда-Бабенецька

Служба BBC Україна оприлюднила світлини вирви у лісі поблизу Бучі. Утворилась вона внаслідок ракетної атаки РФ 15 лютого. Фото видання підписало як «Фото дня».

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«Сталося це біля села Буда-Бабенецька – зовсім близько від житлових будинків. Це село лежить між Бучею і Бородянкою. До Бучі звідси близько 15 км, але містяни кажуть, що дуже добре чули вибух.

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Жертв немає, але вибухова хвиля пошкодила десятки будинків. Десь знесло покриття з дахів, десь вибило вікна», – пише видання.

Користувачі соцмереж також відреагували на ці світлини. Зокрема, Наталія Ємченко написала:

«Я б ці фотографії показала б на РадБезі ООН. Кожного дня б показувала. Буквально кожного. Щоб нарешті у світу також відкрилося око.

Ще є час, щоб не балістичне око, а якесь більш гуманістичне».

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами. Вибухи лунали у Києві, на Київщині та у Львові. Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву.

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У Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Внаслідок ранкової атаки ворога, постраждало також дві школи та один садок.

Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

При цьому зазначається, що усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів.

Також стало відомо, що під час ракетного удару російської армії по території України вранці 15 лютого Польща піднімала в небо бойову авіацію.

Сьогодні окупанти скинули авіабомби на Харківщину. Зафіксовано приліт двох КАБів. Було влучання в автомобіль з цивільними. Відомо мінімум про двох загиблих мирних жителів – чоловік та його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених.