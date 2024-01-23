Навіщо Зеленському указ про українців у РФ: роз'яснення Центру протидії дезінформації

Українців в РФ було приречено на русифікацію

«Указ спрямовано на відновлення прав українців в РФ»

Україна не висуває ніяких територіальних претензій і береться за відновлення контролю над своїми територіями в межах міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться у роз'ясненні Центру протидії дезінформації Spravdi Указу про історично населені українцями території РФ.

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Зазначається, що впродовж десятиліть Росія намагалася використати російську етнічну та російськомовну спільноту України як фактор тиску на Київ та інструмент дестабілізації та руйнування нашої держави.

Водночас для мільйонів українців у самій РФ не було створено можливість повноцінно задовольняти свої культурні потреби та приречено на русифікацію.

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«Президентський указ спрямований на забезпечення національних прав українців в РФ і на відновлення справедливості щодо української громади, яка є єдиною з найбільш дискримінованих у Росії.

Українська держава зобов'язана зберегти пам'ять і розповісти правді світу про українців та інших неволених кремлем народів», – йдеться у роз'ясненні центру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації».

Як зазначається в указі, Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині.

Відтак Кабінету Міністрів України, зокрема, доручено розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації).