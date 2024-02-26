Зеленський розповів, скільки боєприпасів вже надав ЄС з обіцяного мільйону
Раніше видання Bloomberg писало, що Євросоюз значно відстає від планів надання Україні обіцяних боєприпасів
З обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим під час його візиту до Києва.
Журналіст, запитуючи про постачання снарядів до України із ЄС, зазначив, що «половина снарядів прибули, половина – не прибули».
«Що стосується Європи і того відсотка, про який ви сказали, – це не зовсім так. Із мільйона снарядів, який пообіцяв нам Євросоюз, прийшло не 50%, а 30%, на жаль», – сказав президент.
У листопаді 2023-го видання Bloomberg написало, що Євросоюз відстає від планів надання Україні 1 млн артилерійських снарядів до березня 2024 року. На той момент було виконано приблизно 30% від запланованого.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба тоді підтвердив імовірне невиконання ЄС плану постачання Україні 1 млн снарядів до березня 2024-го і зазначив, що наразі стан оборонної промисловості «жалюгідний». Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що для того, щоб ЄС міг надіслати більше боєприпасів Україні, потрібно розпочати переговори з третіми державами, які законтрактували снаряди в Європі.
До слова, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.
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