Смерть Навального. Євросоюз зробив заяву

Очільник європейської дипломатії заявив, що Путін і його режим боялися Навального

ЄС вважає смерть Навального ще однією ознакою прискорених та систематичних репресій у Росії

Європейський Союз закликає Росію провести міжнародне розслідування обставин смерті Олексія Навального, в якій звинувачує Путіна. Про це йдеться у заяві голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що відбулася сьогодні у Брюсселі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«ЄС докладе всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності політичне керівництво та владу Росії в тісній координації з нашими партнерами, і накласти додаткові санкції за їхні дії», – сказав Боррель.

Він закликав Росію дозволити провести міжнародне розслідування обставин смерті політика, а також негайно звільнити всіх людей, які були затримані на акціях пам'яті Олексія Навального.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очільник європейської дипломатії заявив, що Навальний упродовж усього свого життя демонстрував неймовірну мужність, а «Путін і його режим боялися його», зокрема на тлі війни, що триває, і президентських виборів у Росії.

«Несподівана і приголомшлива смерть пана Навального – ще одна ознака прискорених та систематичних репресій у Росії. Європейський союз повторює свій заклик до Росії негайно та беззастережно звільнити всіх інших політичних увʼязнених, включно з Юрієм Дмитрієвим, Володимиром Кара-Мурзою, Іллею Яшиним, Олексієм Горіновим, Лілією Чанишевою, Ксенією Фадєєвою, Олександрою Скочиленко та Іваном Сафроновим», – йдеться у заяві.

Раніше Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз запропонує запровадити санкції проти Кремля за смерть Олексія Навального, який помер у російській в'язниці. Пакет може бути названий ім'ям російського опозиційного політика.

Нагадаємо, пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Згодом команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах.

До слова, дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента.