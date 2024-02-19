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Смерть Навального. Євросоюз зробив заяву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Смерть Навального. Євросоюз зробив заяву
Очільник європейської дипломатії заявив, що Путін і його режим боялися Навального
фото з відкритих джерел

ЄС вважає смерть Навального ще однією ознакою прискорених та систематичних репресій у Росії

Європейський Союз закликає Росію провести міжнародне розслідування обставин смерті Олексія Навального, в якій звинувачує Путіна. Про це йдеться у заяві голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що відбулася сьогодні у Брюсселі.

«ЄС докладе всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності політичне керівництво та владу Росії в тісній координації з нашими партнерами, і накласти додаткові санкції за їхні дії», – сказав Боррель.

Він закликав Росію дозволити провести міжнародне розслідування обставин смерті політика, а також негайно звільнити всіх людей, які були затримані на акціях пам'яті Олексія Навального.

Очільник європейської дипломатії заявив, що Навальний упродовж усього свого життя демонстрував неймовірну мужність, а «Путін і його режим боялися його», зокрема на тлі війни, що триває, і президентських виборів у Росії.

«Несподівана і приголомшлива смерть пана Навального – ще одна ознака прискорених та систематичних репресій у Росії. Європейський союз повторює свій заклик до Росії негайно та беззастережно звільнити всіх інших політичних увʼязнених, включно з Юрієм Дмитрієвим, Володимиром Кара-Мурзою, Іллею Яшиним, Олексієм Горіновим, Лілією Чанишевою, Ксенією Фадєєвою, Олександрою Скочиленко та Іваном Сафроновим», – йдеться у заяві.

Раніше Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз запропонує запровадити санкції проти Кремля за смерть Олексія Навального, який помер у російській в'язниці. Пакет може бути названий ім'ям російського опозиційного політика.

Нагадаємо, пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Згодом команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін.

Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах.

До слова, дружина Навального Юлія, записала відеозвернення, в якому розповіла, що знає причину, через яку російський диктатор Путін вбив свого опонента.

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Теги: путін вбивство політика смерть Олексій Навальний Європейський союз Боррель

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