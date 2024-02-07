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Євросоюз розпочав скринінг молдовського законодавства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз розпочав скринінг молдовського законодавства
Скринінг законодавства – це обов’язковий процес під час входження країни-кандидата до ЄС
фото з відкритих джерел

У Брюсселі розпочався процес оцінки відповідності молдовського законодавства нормам ЄС

Євросоюз розпочав процедуру скринінгу законодавства Молдови. Це обов’язковий процес під час входження країни-кандидата до ЄС. Про це повідомила віцепрем'єрка з євроінтеграції Молдови Крістіна Герасимов, яка перебуває у Брюсселі з робочим візитом. Про це повідомляє NewsMaker.

«Сьогодні я очолила молдовську делегацію в Брюсселі, де ми розпочали процес оцінки відповідності молдовського законодавства нормам ЄС», – розповіла вона.

Герасимова також зауважила, що процес скринінгу законодавства її держави «закладає основу для переговорів щодо вступу до ЄС і є найважливішим кроком на шляху до членства в Євросоюзі».

Водночас віцепрем'єрка з євроінтеграції додала, що зустрілася з керівником Головного управління з питань сусідства та розширення ЄС Гертом-Яном Купманом.

«Ми обговорили подальші кроки у процесі вступу до ЄС… Узгодили пріоритетні дії та графік їх реалізації, приділивши особливу увагу реформі юстиції та процесу деолігархізації», – зазначила Герасимов.

Як повідомлялося, Європейський Союз розпочинає перевірку законодавства України для початку переговорів про вступ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримає Молдову на шляху до Євросоюзу

До слова, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну щонайменше 30 росіян, серед яких й мільйонери, хотіли незаконно отримати громадянство Молдови.

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Теги: Молдова закон Європейський союз

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